Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye sürecine mesaj:"Geri dönüş ve taviz söz konusu değildir, olmayacaktır!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye sürecine mesaj:"Geri dönüş ve taviz söz konusu değildir, olmayacaktır!"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada güvenlik, ekonomi ve dış politika başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” sürecinin devam edeceğini belirterek, terörle mücadelede geri adım atılmayacağını söyledi. Açıklamalarda küresel enflasyon, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler ve Türk Devletleri Teşkilatı gündemi de yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 18.05.2026 21:26
Haber Güncellenme Tarihi: 18.05.2026 21:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Erdoğan, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen asayiş olayına müdahale sırasında şehit olan polis memurları için başsağlığı mesajı yayımladı. Şehit polislerin ailelerine, Türk Polis Teşkilatı’na ve vatandaşlara taziyelerini iletti.
Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşanan silahlı saldırıya da değinen Erdoğan, hayatını kaybeden 6 kişi için rahmet, yaralı 8 kişi için ise acil şifa dileğinde bulundu.
Küresel enflasyon ve Hürmüz Boğazı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarla başlayan sürecin etkilerinin sürdüğünü ifade etti. Küresel ölçekte enflasyonun yükselişe geçtiğini belirten Erdoğan, Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklığın devam ettiğini ve çok katmanlı belirsizlik ortamının sürdüğünü söyledi.
Erdoğan, bölgesel gelişmelerin ekonomi ve enerji piyasaları üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiğini kaydetti. Önümüzdeki dönemde küresel ticaret ve enerji arzına yönelik gelişmelerin ekonomi yönetiminin gündeminde olmayı sürdüreceği belirtildi.
Kazakistan ile ticaret hedefi 15 milyar dolar
Kazakistan ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, iki ülke arasında ebedi dostluk ve genişletilmiş stratejik ortaklık bildirisine imza atıldığını açıkladı. Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarma hedefinin teyit edildiğini ifade etti.
Türkistan’da Türk Devletleri Teşkilatı’nın gayriresmi zirvesinin gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, teşkilatın 13. zirvesine sonbaharda Türkiye’nin ev sahipliği yapacağını söyledi.
Terörsüz Türkiye vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarım asırdır Türkiye’nin önünde engel olarak duran terör sorunundan kurtulmanın ülke için yeni bir dönemin kapısını açacağını ifade etti.
Erdoğan açıklamasında, “Tüm mücadelemiz böyle bir Türkiye'nin inşası içindir. Bundan geri dönüş, taviz, yavaşlama söz konusu değil ve olmayacaktır. Ne yapıyorsak Türkiye'nin ekonomisini büyütmek, itibarını artırmak, sözünün etkisini ve ağırlığını daha da güçlendirmek için yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye sürecine mesaj:"Geri dönüş ve taviz söz konusu değildir, olmayacaktır!"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada güvenlik, ekonomi ve dış politika başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” sürecinin devam edeceğini belirterek, terörle mücadelede geri adım atılmayacağını söyledi. Açıklamalarda küresel enflasyon, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler ve Türk Devletleri Teşkilatı gündemi de yer aldı.
Erdoğan, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen asayiş olayına müdahale sırasında şehit olan polis memurları için başsağlığı mesajı yayımladı. Şehit polislerin ailelerine, Türk Polis Teşkilatı’na ve vatandaşlara taziyelerini iletti.
Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşanan silahlı saldırıya da değinen Erdoğan, hayatını kaybeden 6 kişi için rahmet, yaralı 8 kişi için ise acil şifa dileğinde bulundu.
Küresel enflasyon ve Hürmüz Boğazı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarla başlayan sürecin etkilerinin sürdüğünü ifade etti. Küresel ölçekte enflasyonun yükselişe geçtiğini belirten Erdoğan, Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklığın devam ettiğini ve çok katmanlı belirsizlik ortamının sürdüğünü söyledi.
Erdoğan, bölgesel gelişmelerin ekonomi ve enerji piyasaları üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiğini kaydetti. Önümüzdeki dönemde küresel ticaret ve enerji arzına yönelik gelişmelerin ekonomi yönetiminin gündeminde olmayı sürdüreceği belirtildi.
Kazakistan ile ticaret hedefi 15 milyar dolar
Kazakistan ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, iki ülke arasında ebedi dostluk ve genişletilmiş stratejik ortaklık bildirisine imza atıldığını açıkladı. Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarma hedefinin teyit edildiğini ifade etti.
Türkistan’da Türk Devletleri Teşkilatı’nın gayriresmi zirvesinin gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, teşkilatın 13. zirvesine sonbaharda Türkiye’nin ev sahipliği yapacağını söyledi.
Terörsüz Türkiye vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarım asırdır Türkiye’nin önünde engel olarak duran terör sorunundan kurtulmanın ülke için yeni bir dönemin kapısını açacağını ifade etti.
Erdoğan açıklamasında, “Tüm mücadelemiz böyle bir Türkiye'nin inşası içindir. Bundan geri dönüş, taviz, yavaşlama söz konusu değil ve olmayacaktır. Ne yapıyorsak Türkiye'nin ekonomisini büyütmek, itibarını artırmak, sözünün etkisini ve ağırlığını daha da güçlendirmek için yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Çok Okunanlar