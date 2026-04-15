Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan okul saldırılarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okul saldırıları sonrası açıklama yaptı; soruşturmaların sürdüğünü belirtirken, kamuoyuna resmi kaynaklar dışında bilgilere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Haber Giriş Tarihi: 15.04.2026 19:31
Haber Güncellenme Tarihi: 15.04.2026 19:34
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, saldırılardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, olayların tüm boyutlarıyla aydınlatılması için soruşturmaların sürdüğünü bildirdi. Sürece ilişkin gelişmelerin kamuoyu tarafından yakından izlenmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş’taki saldırıya ilişkin mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta gerçekleşen silahlı saldırının tüm Türkiye’yi derinden etkilediğini belirtti. Açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler ve bir eğitimci için rahmet dileğinde bulunulurken, ailelere ve eğitim camiasına başsağlığı mesajı iletildi.

Soruşturmalar çok yönlü sürdürülüyor

Erdoğan, cumhuriyet savcıları ile mülkiye ve maarif müfettişlerinin olayla ilgili soruşturmaları derhal başlattığını ve titizlikle yürüttüğünü ifade etti. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Bakanlar bölgeye sevk edildi

Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri, Adalet ve Sağlık bakanlarının Kahramanmaraş’a intikal ettiği bildirildi. Bakanların yaralılar ve olaydan etkilenen vatandaşlarla ilgilenmek üzere sahada görev yaptığı aktarıldı.

Kamuoyuna dezenformasyon uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırının siyasi tartışmalara konu edilmemesi gerektiğini ifade etti. Kamuoyuna, özellikle sosyal medyada yer alan yalan ve yanlış bilgilere karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı ve yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınması istendi.

Medyaya sorumluluk çağrısı

Açıklamada, basın mensupları başta olmak üzere tüm toplum kesimlerinin olayın hassasiyetine uygun şekilde hareket etmesi gerektiği belirtildi. Erdoğan, toplumsal sorumluluk çerçevesinde dikkatli yayıncılık yapılmasının önemine işaret etti.

