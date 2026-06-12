SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS öncesi öğrencilere başarı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran 2026'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde öğrencilere başarı dileğinde bulundu. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sınava katılacak öğrencilerin yanı sıra ailelere ve eğitim camiasına da iyi dileklerini iletti. Sınav sürecinin ardından açıklanacak sonuçlar da öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip edilecek.

Haber Giriş Tarihi: 12.06.2026 22:21
Haber Güncellenme Tarihi: 12.06.2026 22:23
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS öncesi öğrencilere başarı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, LGS sınavına girecek öğrenciler için başarı temennisinde bulundu. Paylaşımında gençlere hitap eden Erdoğan, sınavın hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan mesajında, "Yarın LGS sınavına girecek genç kardeşlerime kalpten başarılar diliyorum. Sınavın gözümüzün nuru evlatlarımıza, değerli ailelerine, tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mesajda aileler ve eğitim camiası da yer aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında yalnızca öğrenciler değil, aileler ve eğitim camiası da yer aldı. Mesajda sınav sürecinin tüm paydaşlarına yönelik iyi dilekler ifade edildi.

LGS kapsamında yapılacak merkezi sınav, Türkiye genelinde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver