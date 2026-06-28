Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: Soykırımın hesabı sorulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: Soykırımın hesabı sorulacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da düzenlenen AK Parti kampında yaptığı konuşmada Gazze'deki gelişmeler, parti teşkilatının çalışmaları ve siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Gazze'de "soykırım yaşandığını" ifade ederek saldırıların sürdüğünü ve bu konuda hesap sorulacağını söyledi. Konuşmada ayrıca teşkilata yönelik mesajlar da yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 28.06.2026 15:52
Haber Güncellenme Tarihi: 28.06.2026 15:56
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Erdoğan, Gazze'de sivillerin hedef alındığını belirterek çocuklar ve bebeklerin hayatını kaybettiğini söyledi. Gazze'de bir soykırım yaşandığını ifade eden Erdoğan, saldırıların devam ettiğini belirterek, "Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin mazlumlara karşı sorumluluğu bulunduğunu ifade ederek bu konuda verilen sözlerin takipçisi olacaklarını dile getirdi.
AK Parti'nin 25 yıllık sürecine vurgu yaptı
Konuşmasında AK Parti'nin kuruluşundan bu yana geçen sürece de değinen Erdoğan, partinin Türkiye'de yeni bir dönem başlattığını söyledi. Parti kamplarının istişare geleneğini güçlendirdiğini belirten Erdoğan, 25 yıldır temel ilkelerden taviz verilmediğini ifade etti.
Erdoğan, hazırlık süreçlerinden kamp programına kadar tüm çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü, karşılaşılan engellerin aşılmasıyla yeni hedeflerin ortaya çıktığını kaydetti.
Teşkilata vatandaşla temas çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti teşkilatına vatandaşlarla doğrudan iletişimin sürdürülmesi çağrısında bulundu. Sokakların boş bırakılmaması gerektiğini belirten Erdoğan, teşkilat mensuplarının vatandaşlarla bir araya gelmesini ve iletilen sorunlara çözüm üretmek için çaba göstermesini istedi.
Konuşmasında tevazu vurgusu yapan Erdoğan, eleştirilere kulak verilmesi gerektiğini ifade ederek kibirden uzak durulması çağrısında bulundu.
Şehitlerin isimlerini andı
Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde Recep, Eren Bülbül, Şenay Aybüke Yalçın, Ayşe Nur Alkan, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, Ömer Halisdemir, Halil Kantarcı, Mustafa Cambaz ve 15 Temmuz şehitlerini anarak teşkilata bu isimlerin hatıralarına sahip çıkılması çağrısında bulundu.
Konuşmada, AK Parti teşkilatlarının saha çalışmalarını sürdürmesi ve vatandaşlarla temasını artırmasına yönelik mesajlar da yer aldı. Önümüzdeki dönemde parti çalışmalarında teşkilat faaliyetlerinin gündemdeki başlıklardan biri olmayı sürdürmesi bekleniyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: Soykırımın hesabı sorulacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da düzenlenen AK Parti kampında yaptığı konuşmada Gazze'deki gelişmeler, parti teşkilatının çalışmaları ve siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Gazze'de "soykırım yaşandığını" ifade ederek saldırıların sürdüğünü ve bu konuda hesap sorulacağını söyledi. Konuşmada ayrıca teşkilata yönelik mesajlar da yer aldı.
Erdoğan, Gazze'de sivillerin hedef alındığını belirterek çocuklar ve bebeklerin hayatını kaybettiğini söyledi. Gazze'de bir soykırım yaşandığını ifade eden Erdoğan, saldırıların devam ettiğini belirterek, "Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin mazlumlara karşı sorumluluğu bulunduğunu ifade ederek bu konuda verilen sözlerin takipçisi olacaklarını dile getirdi.
AK Parti'nin 25 yıllık sürecine vurgu yaptı
Konuşmasında AK Parti'nin kuruluşundan bu yana geçen sürece de değinen Erdoğan, partinin Türkiye'de yeni bir dönem başlattığını söyledi. Parti kamplarının istişare geleneğini güçlendirdiğini belirten Erdoğan, 25 yıldır temel ilkelerden taviz verilmediğini ifade etti.
Erdoğan, hazırlık süreçlerinden kamp programına kadar tüm çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü, karşılaşılan engellerin aşılmasıyla yeni hedeflerin ortaya çıktığını kaydetti.
Teşkilata vatandaşla temas çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti teşkilatına vatandaşlarla doğrudan iletişimin sürdürülmesi çağrısında bulundu. Sokakların boş bırakılmaması gerektiğini belirten Erdoğan, teşkilat mensuplarının vatandaşlarla bir araya gelmesini ve iletilen sorunlara çözüm üretmek için çaba göstermesini istedi.
Konuşmasında tevazu vurgusu yapan Erdoğan, eleştirilere kulak verilmesi gerektiğini ifade ederek kibirden uzak durulması çağrısında bulundu.
Şehitlerin isimlerini andı
Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde Recep, Eren Bülbül, Şenay Aybüke Yalçın, Ayşe Nur Alkan, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, Ömer Halisdemir, Halil Kantarcı, Mustafa Cambaz ve 15 Temmuz şehitlerini anarak teşkilata bu isimlerin hatıralarına sahip çıkılması çağrısında bulundu.
Konuşmada, AK Parti teşkilatlarının saha çalışmalarını sürdürmesi ve vatandaşlarla temasını artırmasına yönelik mesajlar da yer aldı. Önümüzdeki dönemde parti çalışmalarında teşkilat faaliyetlerinin gündemdeki başlıklardan biri olmayı sürdürmesi bekleniyor.
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