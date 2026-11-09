Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''ateşten gömlek'' benzetmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''ateşten gömlek'' benzetmesi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mülki idare amirliğinin mesai saatlerine sığdırılamayacağını belirterek kaymakam ve valilerin görev yaptıkları il ve ilçeler için 24 saat sorumluluk taşıdığını söyledi. Erdoğan, 'Çok açık söylüyorum, benim gözümde kaymakamın mesaisi olmaz. Tatili hafta sonu hiç olmaz. Madem milletin sorumluluğunu taşımak için ateşten gömleği giydiniz o zaman bunun hakkını verecek, gölge düşürmeyeceksiniz.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 09.11.2026 15:44
Haber Güncellenme Tarihi: 09.11.2026 15:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasında satır başları:
Milletimize hizmet etmek üzere yeni görev yerlerine uğurlayacağımız kardeşlerimizin heyecanını paylaşıyorum. 96 kaymakam adayımızın her birini tebrik ediyorum.
Bizler 2000 yılı aşkın mazisiyle dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip milletlerden biriyiz. Orhun'dan Anadolu'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Millî Mücadele'den Cumhuriyetimize uzanan tarihimiz, aynı zamanda büyük bir teşkilatlanma ve devlet kurma tarihidir.
Burada milletinin varlığını, dirliğini ve refahını kendi rahatının önüne koyan bir idare anlayışı vardır. Sizlerden beklentimiz, vazifenizi işte böyle bir yüksek şuurla ifa ve icra etmenizdir.
Devlet, vatandaşımızın gözünde sadece Ankara'daki binalar ve unvanlar değildir. Bizim insanımızın nazarında devlet, hükümet konağının kapısında gördüğü muameledir; kaymakamın ve valinin şahsında tecessüm eden iradedir, gayrettir, vakardır, samimiyettir.
"BENİM GÖZÜMDE KAYMAKAMIN MESAİSİ OLMAZ"
Mülki idare amirliği sabah dokuz akşam altı saatlerine sığdırılacak meslek değildir. Kaymakam veya vali, başında bulunduğu il ilçe için 24 saat mesai harcayan kişidir. Hayattaki her başarı gibi kaymakamlıktaki başarılı da görevinize kendinizi vakfetmenizden geçiyor. Çok açık söylüyorum, benim gözümde kaymakamın mesaisi olmaz. Tatili hafta sonu hiç olmaz. Madem mülkü idare amirliğini meslek olarak seçtiniz, madem milletin sorumluluğunu taşımak için ateşten gömleği giydiniz o zaman bunun hakkını verecek, gölge düşürmeyeceksiniz. Şu an bu salondaki her bir kardeşimin şahsımı en başarılı şekilde temsil edeceğine inanıyorum.
"HERKESİN HAKKINA HUKUKUNA RİAYET EDECEKSİNİZ"
Biz hesaba çekilmeden önce nefsinizi hesaba çekin buran bir inancın müntesipleriyiz. Günlük mesainiz bitse bile vicdan mesainiz devam etsin. Her akşam kendinize bugün kimin işini kolaylaştırdığınızı, şehriniz için ne yaptığınızı nefsinize sorun. Bu iç muhasebe meslek hayatınızda kendinizi diri tutacaktır. Sizlerden her zaman gözetlemenizi beklediğim bir diğer husus adalet terazisini muhafaza etmenizdir. Adaleti asla elden bırakmayacak herkesin hakkına hukukuna riayet edeceksiniz.
Diğer bir husus; milletin imkanlarını titizlikle korumanızdır. Unutmayın en tesirli nasihat insanın kendi davranışıdır. Siz ölçülü yaşarsanız kurumunuzda da ölçü yükselir. Kurumlarınızda muhakkak koordinasyonu sağlayın. Unutmayın devlette devamlılık esastır. Sizden önce başlamış iyi bir projeyi tamamlamak yeni bir proje kadar kıymetlidir.
Eğitim meselesi bizim önceliklerimizin en başında yer alır. Eğitimi vazifenizin merkezinde tutarak öğretmenlerimizin çabalarına destek olun. Sosyal medya çağında en fazla örselenen değerlerin başında mahremiyet bulunuyor.
Devletin birinci vazifesi vatandaşın güvenliğini huzurunu sağlamaktır. İnsanımızın huzuruna kasteden ister terör örgütleri, ister zehir tacirleri, isterse sokak çeteleri olsun hiçbir yapıya müsamahamız yoktur. Bunların hukuk içinde kökünü kurutmak boynumuzun borcudur.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''ateşten gömlek'' benzetmesi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mülki idare amirliğinin mesai saatlerine sığdırılamayacağını belirterek kaymakam ve valilerin görev yaptıkları il ve ilçeler için 24 saat sorumluluk taşıdığını söyledi. Erdoğan, 'Çok açık söylüyorum, benim gözümde kaymakamın mesaisi olmaz. Tatili hafta sonu hiç olmaz. Madem milletin sorumluluğunu taşımak için ateşten gömleği giydiniz o zaman bunun hakkını verecek, gölge düşürmeyeceksiniz.' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasında satır başları:
Milletimize hizmet etmek üzere yeni görev yerlerine uğurlayacağımız kardeşlerimizin heyecanını paylaşıyorum. 96 kaymakam adayımızın her birini tebrik ediyorum.
Bizler 2000 yılı aşkın mazisiyle dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip milletlerden biriyiz. Orhun'dan Anadolu'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Millî Mücadele'den Cumhuriyetimize uzanan tarihimiz, aynı zamanda büyük bir teşkilatlanma ve devlet kurma tarihidir.
Burada milletinin varlığını, dirliğini ve refahını kendi rahatının önüne koyan bir idare anlayışı vardır. Sizlerden beklentimiz, vazifenizi işte böyle bir yüksek şuurla ifa ve icra etmenizdir.
Devlet, vatandaşımızın gözünde sadece Ankara'daki binalar ve unvanlar değildir. Bizim insanımızın nazarında devlet, hükümet konağının kapısında gördüğü muameledir; kaymakamın ve valinin şahsında tecessüm eden iradedir, gayrettir, vakardır, samimiyettir.
"BENİM GÖZÜMDE KAYMAKAMIN MESAİSİ OLMAZ"
Mülki idare amirliği sabah dokuz akşam altı saatlerine sığdırılacak meslek değildir. Kaymakam veya vali, başında bulunduğu il ilçe için 24 saat mesai harcayan kişidir. Hayattaki her başarı gibi kaymakamlıktaki başarılı da görevinize kendinizi vakfetmenizden geçiyor. Çok açık söylüyorum, benim gözümde kaymakamın mesaisi olmaz. Tatili hafta sonu hiç olmaz. Madem mülkü idare amirliğini meslek olarak seçtiniz, madem milletin sorumluluğunu taşımak için ateşten gömleği giydiniz o zaman bunun hakkını verecek, gölge düşürmeyeceksiniz. Şu an bu salondaki her bir kardeşimin şahsımı en başarılı şekilde temsil edeceğine inanıyorum.
"HERKESİN HAKKINA HUKUKUNA RİAYET EDECEKSİNİZ"
Biz hesaba çekilmeden önce nefsinizi hesaba çekin buran bir inancın müntesipleriyiz. Günlük mesainiz bitse bile vicdan mesainiz devam etsin. Her akşam kendinize bugün kimin işini kolaylaştırdığınızı, şehriniz için ne yaptığınızı nefsinize sorun. Bu iç muhasebe meslek hayatınızda kendinizi diri tutacaktır. Sizlerden her zaman gözetlemenizi beklediğim bir diğer husus adalet terazisini muhafaza etmenizdir. Adaleti asla elden bırakmayacak herkesin hakkına hukukuna riayet edeceksiniz.
Diğer bir husus; milletin imkanlarını titizlikle korumanızdır. Unutmayın en tesirli nasihat insanın kendi davranışıdır. Siz ölçülü yaşarsanız kurumunuzda da ölçü yükselir. Kurumlarınızda muhakkak koordinasyonu sağlayın. Unutmayın devlette devamlılık esastır. Sizden önce başlamış iyi bir projeyi tamamlamak yeni bir proje kadar kıymetlidir.
Eğitim meselesi bizim önceliklerimizin en başında yer alır. Eğitimi vazifenizin merkezinde tutarak öğretmenlerimizin çabalarına destek olun. Sosyal medya çağında en fazla örselenen değerlerin başında mahremiyet bulunuyor.
Devletin birinci vazifesi vatandaşın güvenliğini huzurunu sağlamaktır. İnsanımızın huzuruna kasteden ister terör örgütleri, ister zehir tacirleri, isterse sokak çeteleri olsun hiçbir yapıya müsamahamız yoktur. Bunların hukuk içinde kökünü kurutmak boynumuzun borcudur.
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