Çorlu’da silahlı çatışmada 2 polis şehit oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına müdahale eden polis ekiplerine yönelik saldırıda 2 polis memuru şehit oldu. Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde meydana gelen olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken saldırının detaylarına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Haber Giriş Tarihi: 17.05.2026 15:45
Haber Güncellenme Tarihi: 17.05.2026 15:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Edinilen bilgilere göre, iş merkezinin ikinci katından gelen silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde bulunan sivil asayiş ekiplerine şüpheli tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç ağır yaralandı.
Şüpheli etkisiz hale getirildi
İhbar sonrası bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Şüpheli şahsa teslim olması yönünde çağrı yapıldığı ancak ateşle karşılık vermesi üzerine polis ekiplerinin müdahalede bulunduğu öğrenildi. Çıkan çatışmada şüpheli etkisiz hale getirildi.
Yaralı polis memurları ile şüpheli, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen polis memurları doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Bakan Çiftçi’den açıklama
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi olayın ardından yaptığı açıklamada, “Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç; görevli iken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır” ifadelerini kullandı.
Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.
