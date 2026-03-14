CHP’li Mersin Belediyesi’nde “kavurma” skandalı: Aşevi yemeğinde tek toynaklı eti tespit edildi
Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı aşevinde dağıtılan kavurmada “tek toynaklı eti” tespit edilmesi büyük tepki çekti. Yarış atı Smart Latch’in sahibi Suat Topçu, olayın ardından sert konuştu: "Olayı duyunca insanlığımdan utandım. Hayvana kıyan, insana da kıyar."
Haber Giriş Tarihi: 14.03.2026 10:56
Haber Güncellenme Tarihi: 14.03.2026 10:57
Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir aşevinde dağıtılan kavurmada “tek toynaklı eti” tespit edilmesi kamuoyunda büyük tartışma başlattı.
İddialara göre yapılan incelemelerde kavurma olarak servis edilen etin at eti olduğu belirlendi. Olayın ardından söz konusu etin geçmişine ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı.
YARIŞ ATININ SAHİBİ KONUŞTU
Kavurma olarak servis edilen etin, bir dönem yarışlara katılan Smart Latch adlı ata ait olduğu ileri sürüldü. Atın sahibi Suat Topçu, yaşananları bir ay önce öğrendiğini söyledi.
Topçu, atın kavurma olarak kullanıldığını Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden gelen bir telefonla öğrendiğini belirtti.
Topçu yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı:
"Bu insanlığa; vicdanlara sığar mı? Smart Latch, son yarışında bacağında yaşanan küçük bir kırık nedeniyle onu zorlamak istemedik. Biz de hibe etmeyi düşündük."
“HAYVANA KIYAN, İNSANA DA KIYAR”
Atın daha sonra el değiştirdiğini öğrendiğini söyleyen Topçu, süreci şu ifadelerle anlattı:
"Olayı duyunca insanlığımdan utandım. Osmaniye'deki binicilik kulübü de at, huzursuzluk çıkarınca bir başkasına satmışlar, sonradan öğrendik."
Topçu sözlerini şu sert ifadelerle sürdürdü:
"Hayvana kıyan, insana da kıyar. O atı kesenler yolda insanları da keser. Adalet yerini bulacağına inancımız tam."
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR
Skandalın ortaya çıkmasının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, aşevinde dağıtılan yemeklerde kullanılan etin kaynağı ve tedarik sürecine ilişkin detayların araştırıldığını bildirdi.
Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayın ardından sorumluların belirlenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması bekleniyor.
