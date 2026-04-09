CHP'li Erkol'a 'kooperatif' kelepçesi: Milyonluk fark, aile boyu ihale
Ankara siyaseti şafak vakti gelen gözaltı haberiyle sarsıldı. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir'deki İZBETON ve kooperatif vurgunu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. 'Zimmet, nitelikli dolandırıcılık ve sahtecilik' suçlamalarının merkezinde yer alan Erkol'un, kooperatif yönetimindeyken milyonlarca liralık açıklanamayan mali farklara imza attığı iddia ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 09.04.2026 12:39
Haber Güncellenme Tarihi: 09.04.2026 12:42
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir'deki kooperatif soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Erkol, Ankara'daki işlemlerin ardından İzmir'e sevk edilecek.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON A.Ş. üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin başlatılan soruşturmalar kapsamında; İZBETON A.Ş üzerinden İzmir Gaziemir İlçesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projeleri kapsamında S.S. İş insanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracı kılınarak menfaat teminine ilişkin olarak Zimmet, Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik ve Denetim Görevinin İhmali suçlarından soruşturma yürütüldü. Kooperatif yeni yönetim kurulunun şikâyet dilekçesi, mağdurların beyanı ve bilirkişi raporları doğrultusunda, suç tarihlerinde İZBETON A.Ş. yetkilileri, kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyeleri oldukları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün düzenlenen operasyonda, aralarında CHP Ankara İl Başkanı Erkol'un da bulunduğu 10 şüpheliden 9'u yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanamayan şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. CHP Ankara İl Başkanı Erkol, Ankara'daki işlemlerin ardından İzmir'e sevk edilecek.
ÜMİT ERKOL'UN OPERASYONLA BAĞLANTISI
Edinilen bilgiye göre, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, soruşturma konusu S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi'nde 16 Ocak 2022 – 28 Haziran 2024 tarihleri arasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Bu itibarla Erkol'un, dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Serdar Deniz, Pakize Kavak ve Emre Pınar Kılıç gibi isimlerle birlikte, kooperatif ve inşaat sürecinde alınan kararlarda yer aldığı değerlendiriliyor. Kooperatif yapılanması içinde yönetim kurulu üyesi sıfatıyla öne çıkan isimlerden Erkol'un dosyadaki rolü şöyle özetleniyor:
1. Kooperatifin zarara uğratıldığı iddia edilen yönetim yapısı içinde yer alması
Dosyada, Ümit Erkol'un Serdar Deniz, Pakize Kavak ve Emre Pınar Kılıç ile birlikte, kooperatifi zarara uğratan işlemlerde görev alan yönetim kurulu üyeleri arasında bulunduğu ifade edilmektedir.
2. YÜKLENİCİ VE İHALE SÜRECİNDEKİ BAĞLANTILAR:
Soruşturma kapsamında sözde alınan ihale tekliflerinden birinin, Ümit Erkol'un oğlu Fırat Erkol'a ait ARES firmasından alındığı belirtilmektedir. Bu durum, teklif sürecinin serbest rekabet yerine bağlantılı şirketler üzerinden yürütüldüğünü gösteren bulgulardan biridir.
3. Mali kayıtlardaki açıklanamayan farkların oluştuğu dönemlerde görev yapması
Mali bilirkişi raporuna göre:
* 2022 yılında oluştuğu belirtilen 178.535,19 TL'lik farkın bulunduğu dönemde yönetim kurulu üyesidir.
* 2023 yılında tespit edilen 14.128.424,19 TL'lik farkın bulunduğu dönemde yine yönetim kurulu üyesidir.
* 2024 yılında tespit edilen 14.178.459,92 TL'lik farkın bulunduğu süreçte de adı yönetim kurulu üyeleri arasında geçmektedir.
4. Belgesiz kasa çıkışı tespit edilen dönemde yönetimde bulunması
Bilirkişi raporunda 31 Aralık 2023 tarihinde kasa hesabından yapılan ve belgeye bağlanamayan nakit çıkışı yönünden de Ümit Erkol'un yönetim kurulu üyesi olarak sorumlu olduğu belirtilmektedir.
Özetle, soruşturmaya göre Ümit Erkol'un rolü; kooperatif yönetiminde aktif görev alan, ihale/teklif süreçlerinde bağlantı iddialarıyla anılan ve mali usulsüzlük şüphesi bulunan dönemlerin tamamına yakınında yönetim sorumluluğu taşıyan isimlerden biri olmasıdır. En dikkat çekici nokta ise, oğluna ait olduğu belirtilen şirketin teklif veren firmalar arasında yer almasıdır.
