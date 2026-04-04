CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde sistematik rüşvet mekanizması!
CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde kurulan sistematik rüşvet mekanizması kilit bir tanığın ifadeleriyle deşifre edildi. Araç filoları ve lüks daireler aldığı iddia edilen şüphelilerin takibe takılmamak için WhatsApp hatları kullanıldığı tespit edildi.
Haber Giriş Tarihi: 04.04.2026 07:30
Haber Güncellenme Tarihi: 04.04.2026 09:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi S. Bozbey, kızı S.G. ve kardeşleri R. Bozbey ve E. Bozbey'in de aralarında bulunduğu 57 şüpheliye yönelik "suç örgütü kurma, rüşvet, yolsuzluk, ve imar kirliliği" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma sürüyor. Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 57 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.
SİSTEMATİK PARA AKIŞI
Belediye koridorlarında kurulan sistematik rüşvet mekanizması kilit bir tanığın ifadeleriyle deşifre edildi. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, 15 yıldır bölgede müteahhitlik yapan Deniz Bozkurt'un KOM Şube Müdürlüğü'ne verdiği ek ifadeler, rüşvetin sadece nakit parayla sınırlı kalmadığını, lüks konutlardan araç filolarına kadar uzanan devasa bir 'portföy' oluşturulduğunu kanıtladı. Bozkurt, Nilüfer İlçesi'nde müteahhitlik yapan Şakir D.'nin kentsel dönüşüm projeleri üzerinden belediyeye sistematik şekilde rüşvet akışı sağladığını beyan etti. Şakir D.'nin Ataevler Mahallesi'nde inşa ettiği 'Öz Atakent' ve 'Aura Park Projesi' için Büyükşehir Belediyesi üzerinden rüşvetle usulsüz emsal artışı aldığı ifade edildi. Ancak ruhsat aşamasında Nilüfer Belediyesi'nin projelere onay vermemesi üzerine, Şakir D.'nin yeniden devreye girerek ikinci kez ödeme yaptığı öne sürüldü. Tanık Bozkurt, rüşvet olarak verilen dairelerin yeni projelerden seçildiği, ayrıca 15 aracın emsal artışı karşılığında teslim edildiği öğrenildi.
3. ŞAHISLAR ÜZERİNE ALDI
Bozkurt, rüşvet zincirinin doğrudan değil, aracılar üzerinden yürütüldüğünü belirterek, "Bu daireler 3. şahıslara verilmekte olup amaç polis tarafından yakalanmamaktır. Bu rüşvetler başta Başkan Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Demiröz'e gitmektedir... Hüseyin Gür üzerinden alındı. Hüseyin Gür, Bozbey ile irtibatlı ve belediyede etkili bir isimdir" dedi. Bozkurt, tüm bu süreci inşaat faaliyetleri nedeniyle bildiği
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar