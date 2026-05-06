CHP Kurultay Davasında Kritik Gelişme: İBB İtirafçısı Tanık Listesinde!

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’ndaki usulsüzlük iddialarına ilişkin, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanıklı davada tansiyon yükseliyor. Yolsuzluk itirafçısı Adem Soytekin’in tanık olarak dinlenilme talebiyle yeni bir boyut kazanan dava 1 Temmuz’a ertelenirken, yaşanan bu gelişme CHP kulislerinde geniş yankı uyandırdı.
Haber Giriş Tarihi: 06.05.2026 10:57
Haber Güncellenme Tarihi: 06.05.2026 12:32
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin usulsüzlük iddialarıyla görülen davada, yargılama 1 Temmuz’a ertelenirken dosyaya ilişkin yeni tanık talebi dikkat çekti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada yeni duruşma bugün görüldü.
YOLSUZLUK İTİRAFÇISI SOYTEKİN TANIK OLARAK DİNLENECEK
Öte yandan davanın beşinci duruşmasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, İBB yolsuzluk davası sanıklarından Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verdi.
CHP'NİN ŞAİBELİ KURULTAY DAVASI ERTELENDİ
CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava, 1 Temmuz'a ertelendi.
KILIÇDAROĞLU MAĞDUR OLARAK YER ALIYOR
Davada, aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akpolat'ın da olduğu 12 sanık yargılanıyor. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin suç duyurusu üzerine açılan davada eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alıyor.
Davada, oylamaya hile karıştırma suçunu işlediği iddia edilen 12 sanığın 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
