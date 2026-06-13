CHP'de yeni ihraçlar kapıda! Listede dikkat çeken isimler
CHP'de yeni ihraçlar kapıda! Listede dikkat çeken isimler
CHP'de sular durulmazken, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “arınma” süreci kapsamında ihraç listesinde yer alan yeni isimler ortaya çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 13.06.2026 10:05
Haber Güncellenme Tarihi: 13.06.2026 10:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP'de geçtiğimiz gün açıklanan ilk ihraç listesinin ardından, Kılıçdaroğlu yönetimindeki partide yeni disiplin kararlarının gelip gelmeyeceği tartışılırken, gazeteci Sinan Burhan'dan tv100 canlı yayınında dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaşıldı.
Listedeki isimleri paylaşan Burhan, "Kemal Bey 'arınma' diyor. Geçen haftaki 10 kişilik listeyi yayınlamıştım; 7'si çıktı, 3 tanesi kaldı. Kemal Bey sağduyulu hareket edip kırıp dökmeden bir süreç yürütüyor. Ancak o isimler çıkıp ihraç edilmek için açıklama yapıyor" ifadelerin kullandı.
İşte listede yer alan isimler:
1) Mahmut Tanal
2) Adnan Beker
3) Cemal Enginyurt
4) Ümit Dikbayır
6) Seyit Torun
7) Gökan Zeybek
Listede yer alan belediye başkanları ise şu şekilde:
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
CHP'de yeni ihraçlar kapıda! Listede dikkat çeken isimler
CHP'de sular durulmazken, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “arınma” süreci kapsamında ihraç listesinde yer alan yeni isimler ortaya çıktı.
CHP'de geçtiğimiz gün açıklanan ilk ihraç listesinin ardından, Kılıçdaroğlu yönetimindeki partide yeni disiplin kararlarının gelip gelmeyeceği tartışılırken, gazeteci Sinan Burhan'dan tv100 canlı yayınında dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaşıldı.
Listedeki isimleri paylaşan Burhan, "Kemal Bey 'arınma' diyor. Geçen haftaki 10 kişilik listeyi yayınlamıştım; 7'si çıktı, 3 tanesi kaldı. Kemal Bey sağduyulu hareket edip kırıp dökmeden bir süreç yürütüyor. Ancak o isimler çıkıp ihraç edilmek için açıklama yapıyor" ifadelerin kullandı.
İşte listede yer alan isimler:
1) Mahmut Tanal
2) Adnan Beker
3) Cemal Enginyurt
4) Ümit Dikbayır
6) Seyit Torun
7) Gökan Zeybek
Listede yer alan belediye başkanları ise şu şekilde:
1) Mehmet Murat Çalık – Beylikdüzü
2) Oya Tekin – Seyhan
3) Tanju Özcan – Bolu
4) Rıza Akpolat – Beşiktaş
5) Muhittin Böcek – Antalya
6) Onursal Adıgüzel – Ataşehir
7) Hasan Akgün – Büyükçekmece
Çok Okunanlar