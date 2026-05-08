CHP'de itirafçı depremi: Berhan Şimşek'ten Özgür Özel'e sert salvolar
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ile eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu. Bu gelişmelerin ardından CHP'li Berhan Şimşek, Genel Başkan Özgür Özel'i hedef alarak, "Sıra büyük yerde oturan küçük sazanda; kod adı, uçurumu gördüğünde kuş suyu gördüğünde balık olan Ö.Ö'dür" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında CHP'li belediyelere yapılan operasyonlara yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulunduğunu bildirdi.
"Siyasi operasyon" iddialarına cevap veren Bakan Gürlek, "Bütün arkadaşlarımız dosyanın tarafına, kapağına bakmaz. Şahsın belediye başkanı olması, A partisinden, B Partisinden olmasına bakmaz." dedi. Gürlek, AK Parti'li belediyelere de operasyon yapıldığını, Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesine operasyon yapıldığını ve eski Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın tutuklandığını hatırlattı.
GÖKHAN BÖCEK VE ÖZKAN YALIM İTİRAFÇI OLDU
Bakan Gürlek, "Özkan Yalım da mı itirafçı oldu?" sorusuna, "Etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulundu. Soruşturma içeriğine ilişkin bilgi vermiyoruz. Bunlar zaten beyanda bulundukları zaman avukatlarıyla birlikte geliyorlar. Savcılar ifade alıyor, sorularını soruyorlar, onlar da anlatmak istediği bir şey varsa onları anlatıyorlar." cevabını verdi.
Bakan Gürlek ayrıca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanlarının alındığını bildirdi.
CHP'Lİ ŞİMŞEK'TEN "SIRADA ÖZGÜR ÖZEL VAR" İMASI
Bakan Gürlek'in açıklamalarının ardından eski İstanbul milletvekili CHP'li Berhan Şimşek açıklamada bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i işaret eden Berhan Şimşek, Gökhan Böcek ve Özkan Yalım'ın itirafçı olduklarını bildirdi.
Doğrudan Özgür Özel'i hedef alan Şimşek, "Çıkar, inkâr ve çıkar ilişkileri, tarih önünde mutlaka çözülür. Özkan Yalım, Gökhan Böcek itirafçı olduğu altyazı geçiyor, sıra büyük yerde oturan, küçük sazanda. Kod adı, uçurumu gördüğünde kuş suyu gördüğünde balık olan Ö. Ö'dür." dedi.
