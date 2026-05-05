Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un, 6-8 Mayıs 2026 tarihlerinde Türkiye’ye resmî bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapılan duyuruya göre ziyaret, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine gerçekleşecek ve Ankara merkezli temasları kapsayacak.
Haber Giriş Tarihi: 05.05.2026 22:02
Haber Güncellenme Tarihi: 05.05.2026 22:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısı 7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’da yapılacak. Toplantıya iki ülkeden ilgili bakanların katılım sağlaması bekleniyor.
Stratejik işbirliği konseyi ilk kez toplanacak
Konsey toplantısında Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınacağı bildirildi. İkili iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımların değerlendirilmesi planlanırken, mevcut ekonomik ve diplomatik ilişkilerin çerçevesi de gözden geçirilecek.
Toplantının, iki ülke arasında kurumsal düzeyde iş birliğini derinleştirmeyi hedefleyen yeni bir mekanizma oluşturması bekleniyor. Bu süreçte ticaret, enerji ve savunma başta olmak üzere çeşitli alanlarda gündem maddeleri ele alınacak.
Bölgesel ve küresel gelişmeler gündemde olacak
Görüşmelerde yalnızca ikili ilişkiler değil, aynı zamanda güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler de değerlendirilecek. Tarafların, ortak çıkar alanlarında görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Türkiye'ye geliyor
Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un, 6-8 Mayıs 2026 tarihlerinde Türkiye’ye resmî bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapılan duyuruya göre ziyaret, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine gerçekleşecek ve Ankara merkezli temasları kapsayacak.
Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısı 7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’da yapılacak. Toplantıya iki ülkeden ilgili bakanların katılım sağlaması bekleniyor.
Stratejik işbirliği konseyi ilk kez toplanacak
Konsey toplantısında Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınacağı bildirildi. İkili iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımların değerlendirilmesi planlanırken, mevcut ekonomik ve diplomatik ilişkilerin çerçevesi de gözden geçirilecek.
Toplantının, iki ülke arasında kurumsal düzeyde iş birliğini derinleştirmeyi hedefleyen yeni bir mekanizma oluşturması bekleniyor. Bu süreçte ticaret, enerji ve savunma başta olmak üzere çeşitli alanlarda gündem maddeleri ele alınacak.
Bölgesel ve küresel gelişmeler gündemde olacak
Görüşmelerde yalnızca ikili ilişkiler değil, aynı zamanda güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler de değerlendirilecek. Tarafların, ortak çıkar alanlarında görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.
Çok Okunanlar