Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Türkiye'ye geliyor

Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un, 6-8 Mayıs 2026 tarihlerinde Türkiye’ye resmî bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapılan duyuruya göre ziyaret, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine gerçekleşecek ve Ankara merkezli temasları kapsayacak.

Haber Giriş Tarihi: 05.05.2026 22:02
Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısı 7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’da yapılacak. Toplantıya iki ülkeden ilgili bakanların katılım sağlaması bekleniyor.

Stratejik işbirliği konseyi ilk kez toplanacak

Konsey toplantısında Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınacağı bildirildi. İkili iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımların değerlendirilmesi planlanırken, mevcut ekonomik ve diplomatik ilişkilerin çerçevesi de gözden geçirilecek.

Toplantının, iki ülke arasında kurumsal düzeyde iş birliğini derinleştirmeyi hedefleyen yeni bir mekanizma oluşturması bekleniyor. Bu süreçte ticaret, enerji ve savunma başta olmak üzere çeşitli alanlarda gündem maddeleri ele alınacak.

Bölgesel ve küresel gelişmeler gündemde olacak

Görüşmelerde yalnızca ikili ilişkiler değil, aynı zamanda güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler de değerlendirilecek. Tarafların, ortak çıkar alanlarında görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.

