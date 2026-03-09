Çevre illerden de hissedildi! Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem
Denizli'nin Buldan ilçesinde, saat 09.21'de, 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bursa dahil çevre illerden de hissedildi. Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada AFAD ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunu ve an itibarıyla bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi. Öte yandan Bakan Kurum, 'Olası ihbarlara göre il müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 09.03.2026 10:46
Haber Güncellenme Tarihi: 09.03.2026 10:46
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.21'de merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ
AFAD tarafından deprem sonrasında yapılan açıklamada "Denizli ilimizin Buldan ilçesinde saat 09.21'de meydana gelen ve Uşak, Aydın, Muğla, Burdur illerimizde de hissedilen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır." denildi.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Deprem yalnızca Denizli'de değil, çevre illerde de hissedildi.
SAHA TARAMALARI BAŞLADI
Depreme dayanıksız raporu bulunan Denizli Devlet Hastanesi poliklinikleri, AFAD'dan gelen uyarılar doğrultusunda boşaltıldı. Okullardaki öğrenciler de kontrollü bir şekilde binalardan çıkartıldı. Şuana kadar olumsuz her hangi bir durumun bildirilmediği öğrenilirken, ekiplerin saha taramalarına başladığı bildirildi.
DENİZLİ VALİSİ: OLUMSUZLUK YOK
Depremin ardından açıklama yapan Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, "Teyakkuz halindeyiz, şu an için intikal eden bir olumsuzluk yok. Bütün tedbirleri almaya gayret ediyoruz." dedi.
"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Denizli. Buldan'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar gelen olumsuz bir durum olmamakla birlikte olası ihbarlara göre il müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak." ifadelerine yer verdi.
"GÖRE ULAŞIM MODLARINDA HERHANGİ OLUMSUZ YOK"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Denizli'nin Buldan ilçesi merkezli meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Uraloğlu, "İlk belirlemelere göre ulaşım modlarında herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır. Süreci ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten ve felaketten korusun." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından şu açıklamalarda bulundu:
"Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, kendi görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Vatandaşlarımızdan resmi kurumlarımızın yapacağı açıklamaları ve teyitli bilgileri takip etmelerini, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz. Rabb'im, milletimizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylesin."
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."
