Cevdet Yılmaz yeni Orta Vadeli Programı açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program’ın (OVP) ayrıntılarını açıkladı. Programda 2026 yılı büyüme tahmini yüzde 3,3 olarak güncellenirken, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4’e yükseltildi. Yeni dönemde büyüme, enflasyon, dış ticaret, kamu maliyesi, üretim ve istihdam alanlarında uygulanacak politikalar ortaya konuldu. Programın ilerleyen döneminde özellikle enflasyon patikası, bütçe dengesi ve büyüme hedeflerindeki gerçekleşmeler takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 06.09.2026 11:58
Haber Güncellenme Tarihi: 06.09.2026 12:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yılmaz, 2026 yılı büyüme tahmininin yüzde 3,3 olarak güncellendiğini, sanayi büyümesi tahmininin ise yüzde 2,3’e gerilediğini bildirdi. Küresel ekonomideki gelişmeler ve bölgede yaşanan savaşın doğrudan ve dolaylı etkilerinin program varsayımlarının güncellenmesinde etkili olduğunu belirtti.
Euro Bölgesi için büyüme tahmininin yüzde 1,2’den yüzde 0,9’a gerilediğini aktaran Yılmaz, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde büyümenin yüzde eksi 0,5 seviyesine kadar düştüğünü söyledi. Küresel büyümenin ise 2027 yılında yüzde 3,4’e yükselmesinin beklendiğini ifade etti.
Enflasyon tahmini yüzde 28,4’e yükseltildi
OVP kapsamında 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklandı. Yılmaz, Mayıs 2024’te yüzde 75,5 seviyesine çıkan enflasyonun uygulanan politikalarla düşüş eğilimine girdiğini belirtti.
Programdaki hedeflere göre enflasyonun 2027’de yüzde 21’e, 2028’de yüzde 13,5’e ve 2029’da yüzde 9’a gerilemesi öngörülüyor. Yılmaz, enflasyonla mücadelede mali disiplinin önemini koruyacağını vurguladı.
Enerji ithalatı tahmini 71 milyar dolara çıktı
Brent petrol için ortalama fiyat varsayımının 89,3 dolara yükseldiğini açıklayan Yılmaz, küresel enflasyon tahmininin de yüzde 3,6’dan yüzde 4,7’ye çıktığını kaydetti.
Daha önce 2026 yılı için 63 milyar dolar olarak öngörülen enerji ithalatı tahmini 71 milyar dolara yükseltildi. Dış ticaret açığı tahmini ise 105 milyar dolar olarak güncellendi.
Yılmaz, söz konusu güncellemelerin OVP’nin genel yönünde ve ana politika çerçevesinde bir değişiklik anlamına gelmediğini ifade etti.
Cari açığın milli gelire oranı yüzde 2,3
Cari işlemler açığının milli gelire oranı 2025 yılında yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşirken, 2026 yılında yüzde 2,3’e yükseldi. Yılmaz, enerji ve emtia fiyatlarındaki yükselişin dış denge üzerinde geçici baskı oluşturduğunu belirtti.
İhracatın ağustos ayında yıllıklandırılmış olarak 280 milyar dolar seviyesine ulaştığını aktaran Yılmaz, orta yüksek teknoloji ürünlerinin ihracattaki payının Ağustos 2024’teki yüzde 40 seviyesinden yüzde 44,1’e çıktığını bildirdi.
TL mevduatın payı yüzde 61,5’e yükseldi
Yılmaz, uygulanan politikalar kapsamında TL’ye güvenin arttığını ve TL mevduatın toplam mevduat içindeki payının yüzde 31,6’dan yüzde 61,5’e yükseldiğini söyledi.
Kur Korumalı Mevduat’tan (KKM) çıkış sürecinin sorunsuz şekilde tamamlandığını belirten Yılmaz, Türkiye’nin risk priminin de 220 baz puanın altına gerilediğini açıkladı.
Milli gelir için 1,8 trilyon dolar beklentisi
Yılmaz, 2026 sonunda Türkiye’nin milli gelirinin Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1,8 trilyon doları, kişi başına milli gelirin ise 20 bin doları aşmasının beklendiğini söyledi.
Program dönemi sonunda milli gelirin 2,2 trilyon doların üzerine çıkarılması, mal ve hizmet ihracatının ise 450 milyar dolara taşınması hedefleniyor.
Bütçe açığında hedef yüzde 2,8
OVP’de kamu maliyesine ilişkin hedefler de açıklandı. Bütçe açığının milli gelire oranının 2027’de yüzde 3,5 olması, program dönemi sonunda ise yüzde 2,8’e düşürülmesi hedefleniyor.
Mali disiplinin enflasyonla mücadelede temel politika alanlarından biri olmaya devam edeceğini belirten Yılmaz, program kapsamında büyümenin yalnızca hızına değil, niteliğine de odaklanılacağını kaydetti.
Sanayiye 250 milyar TL ilave kredi desteği
İmalat sanayisinin üretim ve ihracat kapasitesinin korunması ve güçlendirilmesi OVP’nin öncelikleri arasında yer aldı. Bu kapsamda finansmana erişimin kolaylaştırılması ve 250 milyar TL ilave kredi desteği sağlanması planlanıyor.
Orta yüksek ve yüksek teknoloji yatırımlarına yönelik 750 milyar TL tutarındaki kredilerin kullandırılmasına da devam edilecek. İstihdamını koruyan işletmelere yönelik desteklerin sürdürülmesi ve Eximbank desteklerinin güçlendirilmesi öngörülüyor.
Dijital TL çalışmaları devam edecek
Program kapsamında TL cinsi tasarruf ve yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi planlanırken, Dijital TL’nin kullanıma sunulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar da sürdürülecek.
Dış ticarette rekabet gücünün artırılması, ihracatta yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun ürünlerin payının yükseltilmesi hedefleniyor. Tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve gıda fiyatlarındaki oynaklığın azaltılmasına yönelik politikaların da uygulanması planlanıyor.
Ulaştırma ve lojistik yatırımlarında Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru gibi stratejik hatlar ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden demiryolu bağlantısına yönelik çalışmalar OVP kapsamında öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.
Önceki OVP hedefleri revize edildi
2026-2028 dönemini kapsayan önceki OVP’de Türkiye ekonomisinin 2026’da yüzde 3,8, 2027’de yüzde 4,3 ve 2028’de yüzde 5 büyümesi hedeflenmişti. Yeni açıklamayla 2026 büyüme tahmini yüzde 3,3 olarak güncellendi.
Önceki programda 2026 yılı için yüzde 16 olarak belirlenen enflasyon tahmini de yüzde 28,4’e yükseltildi. Yeni OVP’de enflasyonun 2027’de yüzde 21, 2028’de yüzde 13,5 ve 2029’da yüzde 9 seviyesine gerilemesi hedefleniyor.
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Cevdet Yılmaz yeni Orta Vadeli Programı açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program’ın (OVP) ayrıntılarını açıkladı. Programda 2026 yılı büyüme tahmini yüzde 3,3 olarak güncellenirken, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4’e yükseltildi. Yeni dönemde büyüme, enflasyon, dış ticaret, kamu maliyesi, üretim ve istihdam alanlarında uygulanacak politikalar ortaya konuldu. Programın ilerleyen döneminde özellikle enflasyon patikası, bütçe dengesi ve büyüme hedeflerindeki gerçekleşmeler takip edilecek.
Yılmaz, 2026 yılı büyüme tahmininin yüzde 3,3 olarak güncellendiğini, sanayi büyümesi tahmininin ise yüzde 2,3’e gerilediğini bildirdi. Küresel ekonomideki gelişmeler ve bölgede yaşanan savaşın doğrudan ve dolaylı etkilerinin program varsayımlarının güncellenmesinde etkili olduğunu belirtti.
Euro Bölgesi için büyüme tahmininin yüzde 1,2’den yüzde 0,9’a gerilediğini aktaran Yılmaz, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde büyümenin yüzde eksi 0,5 seviyesine kadar düştüğünü söyledi. Küresel büyümenin ise 2027 yılında yüzde 3,4’e yükselmesinin beklendiğini ifade etti.
Enflasyon tahmini yüzde 28,4’e yükseltildi
OVP kapsamında 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklandı. Yılmaz, Mayıs 2024’te yüzde 75,5 seviyesine çıkan enflasyonun uygulanan politikalarla düşüş eğilimine girdiğini belirtti.
Programdaki hedeflere göre enflasyonun 2027’de yüzde 21’e, 2028’de yüzde 13,5’e ve 2029’da yüzde 9’a gerilemesi öngörülüyor. Yılmaz, enflasyonla mücadelede mali disiplinin önemini koruyacağını vurguladı.
Enerji ithalatı tahmini 71 milyar dolara çıktı
Brent petrol için ortalama fiyat varsayımının 89,3 dolara yükseldiğini açıklayan Yılmaz, küresel enflasyon tahmininin de yüzde 3,6’dan yüzde 4,7’ye çıktığını kaydetti.
Daha önce 2026 yılı için 63 milyar dolar olarak öngörülen enerji ithalatı tahmini 71 milyar dolara yükseltildi. Dış ticaret açığı tahmini ise 105 milyar dolar olarak güncellendi.
Yılmaz, söz konusu güncellemelerin OVP’nin genel yönünde ve ana politika çerçevesinde bir değişiklik anlamına gelmediğini ifade etti.
Cari açığın milli gelire oranı yüzde 2,3
Cari işlemler açığının milli gelire oranı 2025 yılında yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşirken, 2026 yılında yüzde 2,3’e yükseldi. Yılmaz, enerji ve emtia fiyatlarındaki yükselişin dış denge üzerinde geçici baskı oluşturduğunu belirtti.
İhracatın ağustos ayında yıllıklandırılmış olarak 280 milyar dolar seviyesine ulaştığını aktaran Yılmaz, orta yüksek teknoloji ürünlerinin ihracattaki payının Ağustos 2024’teki yüzde 40 seviyesinden yüzde 44,1’e çıktığını bildirdi.
TL mevduatın payı yüzde 61,5’e yükseldi
Yılmaz, uygulanan politikalar kapsamında TL’ye güvenin arttığını ve TL mevduatın toplam mevduat içindeki payının yüzde 31,6’dan yüzde 61,5’e yükseldiğini söyledi.
Kur Korumalı Mevduat’tan (KKM) çıkış sürecinin sorunsuz şekilde tamamlandığını belirten Yılmaz, Türkiye’nin risk priminin de 220 baz puanın altına gerilediğini açıkladı.
Milli gelir için 1,8 trilyon dolar beklentisi
Yılmaz, 2026 sonunda Türkiye’nin milli gelirinin Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1,8 trilyon doları, kişi başına milli gelirin ise 20 bin doları aşmasının beklendiğini söyledi.
Program dönemi sonunda milli gelirin 2,2 trilyon doların üzerine çıkarılması, mal ve hizmet ihracatının ise 450 milyar dolara taşınması hedefleniyor.
Bütçe açığında hedef yüzde 2,8
OVP’de kamu maliyesine ilişkin hedefler de açıklandı. Bütçe açığının milli gelire oranının 2027’de yüzde 3,5 olması, program dönemi sonunda ise yüzde 2,8’e düşürülmesi hedefleniyor.
Mali disiplinin enflasyonla mücadelede temel politika alanlarından biri olmaya devam edeceğini belirten Yılmaz, program kapsamında büyümenin yalnızca hızına değil, niteliğine de odaklanılacağını kaydetti.
Sanayiye 250 milyar TL ilave kredi desteği
İmalat sanayisinin üretim ve ihracat kapasitesinin korunması ve güçlendirilmesi OVP’nin öncelikleri arasında yer aldı. Bu kapsamda finansmana erişimin kolaylaştırılması ve 250 milyar TL ilave kredi desteği sağlanması planlanıyor.
Orta yüksek ve yüksek teknoloji yatırımlarına yönelik 750 milyar TL tutarındaki kredilerin kullandırılmasına da devam edilecek. İstihdamını koruyan işletmelere yönelik desteklerin sürdürülmesi ve Eximbank desteklerinin güçlendirilmesi öngörülüyor.
Dijital TL çalışmaları devam edecek
Program kapsamında TL cinsi tasarruf ve yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi planlanırken, Dijital TL’nin kullanıma sunulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar da sürdürülecek.
Dış ticarette rekabet gücünün artırılması, ihracatta yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun ürünlerin payının yükseltilmesi hedefleniyor. Tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve gıda fiyatlarındaki oynaklığın azaltılmasına yönelik politikaların da uygulanması planlanıyor.
Ulaştırma ve lojistik yatırımlarında Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru gibi stratejik hatlar ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden demiryolu bağlantısına yönelik çalışmalar OVP kapsamında öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.
Önceki OVP hedefleri revize edildi
2026-2028 dönemini kapsayan önceki OVP’de Türkiye ekonomisinin 2026’da yüzde 3,8, 2027’de yüzde 4,3 ve 2028’de yüzde 5 büyümesi hedeflenmişti. Yeni açıklamayla 2026 büyüme tahmini yüzde 3,3 olarak güncellendi.
Önceki programda 2026 yılı için yüzde 16 olarak belirlenen enflasyon tahmini de yüzde 28,4’e yükseltildi. Yeni OVP’de enflasyonun 2027’de yüzde 21, 2028’de yüzde 13,5 ve 2029’da yüzde 9 seviyesine gerilemesi hedefleniyor.
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