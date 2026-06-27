Bozcaada'ya gidenler dikkat! Yaz boyunca bu araçların geçişi yasak
Bozcaada'ya gidenler dikkat! Yaz boyunca bu araçların geçişi yasak
Bozcaada'da yaz dönemi boyunca trafiği rahatlatmak amacıyla İlçe Trafik Komisyonu tarafından önemli kısıtlamalar getirildi. Yeni kararlar kapsamında adaya 19 ila 32 kişilik midibüs ve otobüslerin girişi yaz sezonu boyunca yasaklanırken, tır, kamyon ve iş makinelerinin geçişlerine ise hafta içi günlerle sınırlı olacak şekilde kısıtlama getirildi.
Haber Giriş Tarihi: 27.06.2026 10:26
Haber Güncellenme Tarihi: 27.06.2026 10:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İlçe Trafik Komisyonu tarafından Geyikli-Bozcaada feribot hattı için yaz sezonu boyunca trafiğin rahatlatılması amacıyla bazı kararlar alındı.
Bu kapsamda adaya 19-32 kişilik midibüs, otobüs tipi araçların geçişleri yasaklandı.
Tır, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar ise Bozcaada'ya pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri geçebilecek. Bu tip araçların cuma, cumartesi, pazar ve özel günlerde adaya geçişlerine izin verilmeyecek.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından da alınan kararlar doğrultusunda söz konusu araç sahiplerinin ulaşım planlamalarını bu yönde yapmaları uyarısında bulunuldu.
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Bozcaada'ya gidenler dikkat! Yaz boyunca bu araçların geçişi yasak
Bozcaada'da yaz dönemi boyunca trafiği rahatlatmak amacıyla İlçe Trafik Komisyonu tarafından önemli kısıtlamalar getirildi. Yeni kararlar kapsamında adaya 19 ila 32 kişilik midibüs ve otobüslerin girişi yaz sezonu boyunca yasaklanırken, tır, kamyon ve iş makinelerinin geçişlerine ise hafta içi günlerle sınırlı olacak şekilde kısıtlama getirildi.
İlçe Trafik Komisyonu tarafından Geyikli-Bozcaada feribot hattı için yaz sezonu boyunca trafiğin rahatlatılması amacıyla bazı kararlar alındı.
Bu kapsamda adaya 19-32 kişilik midibüs, otobüs tipi araçların geçişleri yasaklandı.
Tır, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar ise Bozcaada'ya pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri geçebilecek. Bu tip araçların cuma, cumartesi, pazar ve özel günlerde adaya geçişlerine izin verilmeyecek.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından da alınan kararlar doğrultusunda söz konusu araç sahiplerinin ulaşım planlamalarını bu yönde yapmaları uyarısında bulunuldu.
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