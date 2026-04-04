Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen ‘icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında sabah saatlerinde belediye binasına gelen çok sayıda jandarma ekibi arama yapıyor. Soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Haber Giriş Tarihi: 04.04.2026 09:34
Haber Güncellenme Tarihi: 04.04.2026 09:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Geçtiğimiz ay yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte jandarma ekipleri tarafından belediye binasına geniş çaplı arama başlatıldı. Jandarma, belediyenin bilgi işlem sorumlusu eşliğinde yaptığı aramalarda kurumdaki tüm bilgisayarları ve dijital materyalleri inceleme altına aldı.
Öte yandan soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Bolu Belediyesi'ne soruşturmada yeni dalga!
Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen ‘icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında sabah saatlerinde belediye binasına gelen çok sayıda jandarma ekibi arama yapıyor. Soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Geçtiğimiz ay yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte jandarma ekipleri tarafından belediye binasına geniş çaplı arama başlatıldı. Jandarma, belediyenin bilgi işlem sorumlusu eşliğinde yaptığı aramalarda kurumdaki tüm bilgisayarları ve dijital materyalleri inceleme altına aldı.
Öte yandan soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
