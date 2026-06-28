Başsavcılık Tamar Tanrıyar için gözaltı kararı açıkladı
Başsavcılık Tamar Tanrıyar için gözaltı kararı açıkladı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde yaptığı paylaşımların suç unsuru taşıdığı değerlendirilen Tamar Tanrıyar hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılık açıklamasına göre soruşturma, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları kapsamında yürütülüyor.
Haber Giriş Tarihi: 28.06.2026 10:45
Haber Güncellenme Tarihi: 28.06.2026 10:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Tamar Tanrıyar'ın sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde suç teşkil ettiği değerlendirilen paylaşımlar yaptığı tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda şüpheli hakkında re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Gözaltı kararı verildi
Başsavcılık açıklamasında, yürütülen soruşturma kapsamında Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi. Soruşturmaya ilişkin süreç, ilgili adli makamlar tarafından yürütülüyor.
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Başsavcılık Tamar Tanrıyar için gözaltı kararı açıkladı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde yaptığı paylaşımların suç unsuru taşıdığı değerlendirilen Tamar Tanrıyar hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılık açıklamasına göre soruşturma, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları kapsamında yürütülüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Tamar Tanrıyar'ın sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde suç teşkil ettiği değerlendirilen paylaşımlar yaptığı tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda şüpheli hakkında re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Gözaltı kararı verildi
Başsavcılık açıklamasında, yürütülen soruşturma kapsamında Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi. Soruşturmaya ilişkin süreç, ilgili adli makamlar tarafından yürütülüyor.
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