SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Banka soygunu sanıldı! Altından saplantılı aşk dehşeti çıktı

Beşiktaş'ta banka şubesini basıp müdürü rehin alan, güvenlik görevlisinin silahını alarak havaya ateş açan saldırganın, aynı şubede iki gün çalıştığı kadına yönelik saplantısı nedeniyle işten çıkarılan eski çalışan olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş Tarihi: 31.03.2026 09:53
Haber Güncellenme Tarihi: 31.03.2026 09:54
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Beşiktaş Nispetiye'deki özel bir banka şubesin de dün korku dolu anlar yaşandı. Şubeye gelen M.S.'nin (36), önce banka müdürü G.E.'yi (40) rehin aldığı, sonra güvenlik görevlisi Fehat D.'nin silahını aldığı iddia edildi. Şüpheli dışarı çıkarak havaya 1 el ateş açınca bankaya sayıda ekip sevk edildi. İkna çabasına karşılık vermeyen şüpheli, polis köpeği sayesinde yakalandı.

ŞUBE İŞTEN ÇIKARTTI

Şüphelinin olayda kullandığı tespit edilen silah ve bıçak ise polis tarafından ele geçirildi. Gözaltına alınan saldırgan M.S.'nin daha önce aynı şubede güvenlik görevlisi olduğu, ancak şube çalışanı Cansu D.'ye aşık olarak durumu takıntı haline getirdiği için işten çıkartıldığı öne sürüldü.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver