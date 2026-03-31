Banka soygunu sanıldı! Altından saplantılı aşk dehşeti çıktı
Banka soygunu sanıldı! Altından saplantılı aşk dehşeti çıktı
Beşiktaş'ta banka şubesini basıp müdürü rehin alan, güvenlik görevlisinin silahını alarak havaya ateş açan saldırganın, aynı şubede iki gün çalıştığı kadına yönelik saplantısı nedeniyle işten çıkarılan eski çalışan olduğu ortaya çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 31.03.2026 09:53
Haber Güncellenme Tarihi: 31.03.2026 09:54
Beşiktaş Nispetiye'deki özel bir banka şubesin de dün korku dolu anlar yaşandı. Şubeye gelen M.S.'nin (36), önce banka müdürü G.E.'yi (40) rehin aldığı, sonra güvenlik görevlisi Fehat D.'nin silahını aldığı iddia edildi. Şüpheli dışarı çıkarak havaya 1 el ateş açınca bankaya sayıda ekip sevk edildi. İkna çabasına karşılık vermeyen şüpheli, polis köpeği sayesinde yakalandı.
ŞUBE İŞTEN ÇIKARTTI
Şüphelinin olayda kullandığı tespit edilen silah ve bıçak ise polis tarafından ele geçirildi. Gözaltına alınan saldırgan M.S.'nin daha önce aynı şubede güvenlik görevlisi olduğu, ancak şube çalışanı Cansu D.'ye aşık olarak durumu takıntı haline getirdiği için işten çıkartıldığı öne sürüldü.
Banka soygunu sanıldı! Altından saplantılı aşk dehşeti çıktı
Beşiktaş'ta banka şubesini basıp müdürü rehin alan, güvenlik görevlisinin silahını alarak havaya ateş açan saldırganın, aynı şubede iki gün çalıştığı kadına yönelik saplantısı nedeniyle işten çıkarılan eski çalışan olduğu ortaya çıktı.
Beşiktaş Nispetiye'deki özel bir banka şubesin de dün korku dolu anlar yaşandı. Şubeye gelen M.S.'nin (36), önce banka müdürü G.E.'yi (40) rehin aldığı, sonra güvenlik görevlisi Fehat D.'nin silahını aldığı iddia edildi. Şüpheli dışarı çıkarak havaya 1 el ateş açınca bankaya sayıda ekip sevk edildi. İkna çabasına karşılık vermeyen şüpheli, polis köpeği sayesinde yakalandı.
ŞUBE İŞTEN ÇIKARTTI
Şüphelinin olayda kullandığı tespit edilen silah ve bıçak ise polis tarafından ele geçirildi. Gözaltına alınan saldırgan M.S.'nin daha önce aynı şubede güvenlik görevlisi olduğu, ancak şube çalışanı Cansu D.'ye aşık olarak durumu takıntı haline getirdiği için işten çıkartıldığı öne sürüldü.
