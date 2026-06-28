Bakanlık yolcu muafiyet limitlerine ilişkin açıklama yaptı
Bakanlık yolcu muafiyet limitlerine ilişkin açıklama yaptı
Ticaret Bakanlığı, son günlerde yolcu beraberinde yurda getirilen eşyalara ilişkin muafiyet limitlerinde değişiklik yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, yolcu muafiyet hükümlerinin 2009/15481 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında 2009'dan bu yana aynı şekilde uygulandığını duyurdu. Açıklama, kamuoyunda dolaşan iddiaların ardından mevcut düzenlemelere ilişkin güncel bilgilerin yeniden gündeme gelmesini sağladı.
Haber Giriş Tarihi: 28.06.2026 09:47
Haber Güncellenme Tarihi: 28.06.2026 09:49
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ticaret Bakanlığının açıklamasında, kişisel kullanım amacıyla her bir yolcunun vergiden muaf olarak yurda getirebileceği ürün miktarlarının değişmediği belirtildi. Buna göre yolcular, kişi başına 1 kilogram çay, 1 kilogram çözülebilir hazır kahve, 1 kilogram kahve, 1 kilogram çikolata ve 1 kilogram şekerden mamul yiyecek getirebiliyor.
Ayrıca çikolata veya şekerden mamul yiyecekler için tanınan toplam 2 kilogramlık hakkın, yolcunun tercihine göre yalnızca bu ürünlerden biri için de kullanılabileceği ifade edildi.
Hediyelik eşya ve bitkisel ürünlerde uygulama sürüyor
Açıklamada, transit yolcular hariç olmak üzere kişisel ve ailevi kullanıma mahsus ya da hediye edilmek üzere getirilen, ticari nitelik taşımayan eşyanın da muafiyet kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.
Yolcu beraberi hediyelik eşya kapsamında tüketim amacıyla getirilen bitkisel ürünlerde ise taze ve kuru meyve ile sebzeler için 3 kilograma, diğer bitkisel ürünlerde 1 kilograma kadar muafiyet uygulanmaya devam edildiği bildirildi.
Parasal limitler ve vergi oranları açıklandı
Bakanlık açıklamasına göre, her bir yolcu için toplam gerçek kıymeti 430 avroyu aşmayan eşya vergilerden muaf tutuluyor. 15 yaşından küçük yolcular için bu sınır 150 avro olarak uygulanıyor.
Gerçek kıymeti 1.500 avroyu geçmeyen ve ticari nitelik taşımayan eşya için ise geldiği ülkeye göre tek ve maktu vergi uygulanıyor. Buna göre Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen eşya için yüzde 30, diğer ülkelerden gelen eşya için yüzde 60 oranında vergi tahsil ediliyor. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (IV) sayılı listede yer alan ürünlerde ise bu oranlara ilave yüzde 20 vergi uygulanıyor.
Bakanlıktan kamuoyuna bilgilendirme
Ticaret Bakanlığı, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yaptığı açıklamada, yolcu beraberinde getirilen eşyalara ilişkin muafiyet hükümleri ve limitlerinin 2009'dan bu yana değişmediğini, bu konuda yakın dönemde herhangi bir düzenleme yapılmadığını vurguladı.
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Bakanlık yolcu muafiyet limitlerine ilişkin açıklama yaptı
Ticaret Bakanlığı, son günlerde yolcu beraberinde yurda getirilen eşyalara ilişkin muafiyet limitlerinde değişiklik yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, yolcu muafiyet hükümlerinin 2009/15481 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında 2009'dan bu yana aynı şekilde uygulandığını duyurdu. Açıklama, kamuoyunda dolaşan iddiaların ardından mevcut düzenlemelere ilişkin güncel bilgilerin yeniden gündeme gelmesini sağladı.
Ticaret Bakanlığının açıklamasında, kişisel kullanım amacıyla her bir yolcunun vergiden muaf olarak yurda getirebileceği ürün miktarlarının değişmediği belirtildi. Buna göre yolcular, kişi başına 1 kilogram çay, 1 kilogram çözülebilir hazır kahve, 1 kilogram kahve, 1 kilogram çikolata ve 1 kilogram şekerden mamul yiyecek getirebiliyor.
Ayrıca çikolata veya şekerden mamul yiyecekler için tanınan toplam 2 kilogramlık hakkın, yolcunun tercihine göre yalnızca bu ürünlerden biri için de kullanılabileceği ifade edildi.
Hediyelik eşya ve bitkisel ürünlerde uygulama sürüyor
Açıklamada, transit yolcular hariç olmak üzere kişisel ve ailevi kullanıma mahsus ya da hediye edilmek üzere getirilen, ticari nitelik taşımayan eşyanın da muafiyet kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.
Yolcu beraberi hediyelik eşya kapsamında tüketim amacıyla getirilen bitkisel ürünlerde ise taze ve kuru meyve ile sebzeler için 3 kilograma, diğer bitkisel ürünlerde 1 kilograma kadar muafiyet uygulanmaya devam edildiği bildirildi.
Parasal limitler ve vergi oranları açıklandı
Bakanlık açıklamasına göre, her bir yolcu için toplam gerçek kıymeti 430 avroyu aşmayan eşya vergilerden muaf tutuluyor. 15 yaşından küçük yolcular için bu sınır 150 avro olarak uygulanıyor.
Gerçek kıymeti 1.500 avroyu geçmeyen ve ticari nitelik taşımayan eşya için ise geldiği ülkeye göre tek ve maktu vergi uygulanıyor. Buna göre Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen eşya için yüzde 30, diğer ülkelerden gelen eşya için yüzde 60 oranında vergi tahsil ediliyor. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (IV) sayılı listede yer alan ürünlerde ise bu oranlara ilave yüzde 20 vergi uygulanıyor.
Bakanlıktan kamuoyuna bilgilendirme
Ticaret Bakanlığı, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yaptığı açıklamada, yolcu beraberinde getirilen eşyalara ilişkin muafiyet hükümleri ve limitlerinin 2009'dan bu yana değişmediğini, bu konuda yakın dönemde herhangi bir düzenleme yapılmadığını vurguladı.
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