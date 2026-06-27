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  • Bakanlık bağımlılığa karşı düğmeye bastı! Bakan Gürlek: Mücadelemiz kesintisiz sürecek

Bakanlık bağımlılığa karşı düğmeye bastı! Bakan Gürlek: Mücadelemiz kesintisiz sürecek

Adalet Bakan Akın Gürlek, uyuşturucuyla mücadele kapsamında cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülere yönelik psiko-sosyal destek süreçlerinin ve bağımlılıkla mücadele alanlarının genişletildiğini duyurdu. Gürlek bu kapsamda, 'Gençlerimizi, aile yapımızı ve toplum sağlığımızı hedef alan uyuşturucuyla mücadelemiz kesintisiz devam edecektir.' dedi.

Haber Giriş Tarihi: 27.06.2026 08:22
Haber Güncellenme Tarihi: 27.06.2026 08:22
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakanlık bağımlılığa karşı düğmeye bastı! Bakan Gürlek: Mücadelemiz kesintisiz sürecek

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü vesilesiyle, uyuşturucu ve her türlü zararlı maddeyle mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Bağımlılıkla mücadeleyi, önleme, rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırma süreçleriyle birlikte ele aldıklarını vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ceza infaz kurumlarımızda bağımlılıkla mücadeleye yönelik özel alanlar oluşturuyor, hükümlü ve tutuklulara kapsamlı psiko-sosyal destek sunuyoruz. Amacımız, bağımlılık sarmalına düşen bireylerin hayata yeniden tutunmalarını sağlamak ve topluma sağlıklı şekilde yeniden uyumlarına katkı sunmaktır. Gençlerimizi, aile yapımızı ve toplum sağlığımızı hedef alan uyuşturucuyla mücadelemiz kesintisiz devam edecektir."

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