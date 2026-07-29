Bakan Yumaklı'dan şiddetli rüzgar ve orman yangını uyarısı
Bakan Yumaklı'dan şiddetli rüzgar ve orman yangını uyarısı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu hafta pek çok ilde beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle çıkabilecek yangınlara karşı vatandaşlara azami hassasiyet çağrısında bulundu. Bakan Yumaklı, "14 İHA'mızla, 184'ü akıllı 776 yangın gözetleme kulemizle ve 28 bin orman kahramanımızla Yeşil Vatan nöbetimizi 24 saat esasına göre sürdürüyoruz" dedi.
Haber Giriş Tarihi: 29.07.2026 07:54
Haber Güncellenme Tarihi: 29.07.2026 07:55
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik verilere göre bu hafta, başta kıyı kesimler olmak üzere birçok ilde 80 kilometre hıza ulaşabilecek şiddetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiğini duyurdu.
Bakan Yumaklı, şiddetli rüzgarın, orman yangınlarının hızla büyümesine sebep olan ve kontrol altına alınmasını güçleştiren en önemli etkenlerin başında geldiğini vurguladı.
"Bu nedenle, özellikle önümüzdeki günlerde azami hassasiyet gösterelim, açık alanlarda ateş ve anız yakmayalım. Yangına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınalım. Unutmayalım, bir kıvılcım, küçük bir kor ya da sönmemiş bir sigara izmariti, telafisi mümkün olmayan felaketlere neden olabilir.
Bakanlık olarak, 14 İHA'mızla, 184'ü akıllı 776 yangın gözetleme kulemizle ve 28 bin orman kahramanımızla Yeşil Vatan nöbetimizi 24 saat esasına göre sürdürüyoruz. Ancak hiçbir teknoloji, hiçbir ekip ve hiçbir imkan, vatandaşlarımızın göstereceği dikkat ve hassasiyet kadar etkili olamaz. Yeşil Vatan'ımızı hep birlikte koruyalım."
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Bakan Yumaklı'dan şiddetli rüzgar ve orman yangını uyarısı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu hafta pek çok ilde beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle çıkabilecek yangınlara karşı vatandaşlara azami hassasiyet çağrısında bulundu. Bakan Yumaklı, "14 İHA'mızla, 184'ü akıllı 776 yangın gözetleme kulemizle ve 28 bin orman kahramanımızla Yeşil Vatan nöbetimizi 24 saat esasına göre sürdürüyoruz" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik verilere göre bu hafta, başta kıyı kesimler olmak üzere birçok ilde 80 kilometre hıza ulaşabilecek şiddetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiğini duyurdu.
Bakan Yumaklı, şiddetli rüzgarın, orman yangınlarının hızla büyümesine sebep olan ve kontrol altına alınmasını güçleştiren en önemli etkenlerin başında geldiğini vurguladı.
"Bu nedenle, özellikle önümüzdeki günlerde azami hassasiyet gösterelim, açık alanlarda ateş ve anız yakmayalım. Yangına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınalım. Unutmayalım, bir kıvılcım, küçük bir kor ya da sönmemiş bir sigara izmariti, telafisi mümkün olmayan felaketlere neden olabilir.
Bakanlık olarak, 14 İHA'mızla, 184'ü akıllı 776 yangın gözetleme kulemizle ve 28 bin orman kahramanımızla Yeşil Vatan nöbetimizi 24 saat esasına göre sürdürüyoruz. Ancak hiçbir teknoloji, hiçbir ekip ve hiçbir imkan, vatandaşlarımızın göstereceği dikkat ve hassasiyet kadar etkili olamaz. Yeşil Vatan'ımızı hep birlikte koruyalım."
???? ŞİDDETLİ RÜZGÂR BEKLENİYOR. LÜTFEN DİKKATLİ OLALIM!— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 28, 2026 ">http://
???? Meteorolojik verilere göre; bu hafta, başta kıyı kesimlerimiz olmak üzere bir çok ilimizde 80 kilometre hıza ulaşabilecek şiddetli rüzgâr ve yer yer fırtına bekleniyor.
‼️ Şiddetli rüzgâr, orman yangınlarının hızla… pic.twitter.com/d5U6Was09l
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