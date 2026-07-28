Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında meydana gelen gerginlikler, CHP'de bölünme sürecini başlattı. Yaşanan kriz sebebiyle partide kalmayı düşünmeyen 4 ilçe belediye başkanı, AK Parti'ye katılmak için hazırlık yapıyor.
Haber Giriş Tarihi: 28.07.2026 18:27
Haber Güncellenme Tarihi: 28.07.2026 18:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türk siyasetinde hareketli saatler yaşanıyor. Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden dönmesi, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu yeni bir parti kurma yoluna sevk etti.
Partinin üst yönetimindeki koltuk mücadeleleri, yerel yönetimler bazında da krize yol açtı.
Bazı belediye başkanları CHP bünyesinde kalmayı seçerken, bazı isimler ise Yeni Parti'ye geçme hazırlıkları yürütüyor. Fakat İstanbul'da tablo farklılık gösteriyor.
İŞTE O 4 BELEDİYE
Tuzla, Şile, Çekmeköy ve Eyüpsultan belediye başkanlarının AK Parti'ye geçme hazırlığında olduğu siyaset kulislerinde konuşulmaya başlandı.
İddialara göre; 4 CHP'li ilçe belediye başkanına yakın zamanda AK Parti rozeti takılacak.
Tuzla Belediye Başkanı: Ali Eren Bingöl
Şile Belediye Başkanvekili : Sacit Terzi
Eyüpsultan Belediye Başkanı: Mithat Bülent Özmen
Çekmeköy Belediye Başkanı: Orhan Çerkez
SAYI ARTACAK MI
CHP içerisinde yaşanan kaoslar nedeniyle partide kalmak istemeyenlerin sayısı önümüzdeki süreçte artış gösterebilir.
AK Parti, transfer olmak isteyen isimler hakkında detaylı incelemeler yürütüyor.
Geçmişte bazı isimler AK Parti'ye katılma talebinde bulunmuş ancak yapılan araştırmalar neticesinde bu talepler reddedilmişti.
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İstanbul’da 4 belediye AK Parti’ye geçiyor
Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında meydana gelen gerginlikler, CHP'de bölünme sürecini başlattı. Yaşanan kriz sebebiyle partide kalmayı düşünmeyen 4 ilçe belediye başkanı, AK Parti'ye katılmak için hazırlık yapıyor.
Türk siyasetinde hareketli saatler yaşanıyor. Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden dönmesi, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu yeni bir parti kurma yoluna sevk etti.
Partinin üst yönetimindeki koltuk mücadeleleri, yerel yönetimler bazında da krize yol açtı.
Bazı belediye başkanları CHP bünyesinde kalmayı seçerken, bazı isimler ise Yeni Parti'ye geçme hazırlıkları yürütüyor. Fakat İstanbul'da tablo farklılık gösteriyor.
İŞTE O 4 BELEDİYE
Tuzla, Şile, Çekmeköy ve Eyüpsultan belediye başkanlarının AK Parti'ye geçme hazırlığında olduğu siyaset kulislerinde konuşulmaya başlandı.
İddialara göre; 4 CHP'li ilçe belediye başkanına yakın zamanda AK Parti rozeti takılacak.
Tuzla Belediye Başkanı: Ali Eren Bingöl
Şile Belediye Başkanvekili : Sacit Terzi
Eyüpsultan Belediye Başkanı: Mithat Bülent Özmen
Çekmeköy Belediye Başkanı: Orhan Çerkez
SAYI ARTACAK MI
CHP içerisinde yaşanan kaoslar nedeniyle partide kalmak istemeyenlerin sayısı önümüzdeki süreçte artış gösterebilir.
AK Parti, transfer olmak isteyen isimler hakkında detaylı incelemeler yürütüyor.
Geçmişte bazı isimler AK Parti'ye katılma talebinde bulunmuş ancak yapılan araştırmalar neticesinde bu talepler reddedilmişti.
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