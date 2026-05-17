Bakan Uraloğlu açıkladı: Halkalı-İstanbul Havalimanı hattında sona yaklaşıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi’nin son halkası olan Arnavutköy-Halkalı kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 17.05.2026 13:27
Haber Güncellenme Tarihi: 17.05.2026 13:36
Bakan Uraloğlu, proje kapsamında Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı olmak üzere iki ayrı bölüm planlandığını belirtti. Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesiminin 22 Ocak 2023’te, Kağıthane-Gayrettepe kesiminin ise 29 Ocak 2024 tarihinde hizmete açıldığını hatırlattı.
İstanbul Havalimanı-Halkalı hattının 14 kilometrelik Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane bölümünün de 19 Mart 2024 tarihinde devreye alındığını ifade eden Uraloğlu, son etap olan Arnavutköy-Halkalı hattında çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Arnavutköy-Halkalı hattında son rötuşlar yapılıyor
17,5 kilometrelik Arnavutköy-Halkalı kesiminde ince işlerin tamamlandığını belirten Uraloğlu, peyzaj ve çevre düzenlemelerinde son aşamaya geçildiğini söyledi. Test ve devreye alma çalışmalarında da sona yaklaşıldığını aktaran Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla 69 kilometrelik metro ring hattının devreye alınacağını bildirdi.
Uraloğlu, söz konusu hattın metro sınıfında Türkiye’nin en uzun ve en hızlı, dünyanın ise en uzun yer altı metro hatlarından biri olacağını ifade etti.
Metro entegrasyon ağı genişleyecek
Hattın tamamının işletmeye alınmasıyla birçok metro hattı arasında entegrasyon sağlanacak. Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Metrosu ile Fenertepe İstasyonu’nda, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir İstasyonu’nda bağlantı kurulacak.
Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Olimpiyatköy İstasyonu’nda, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile Halkalı Stadı İstasyonu’nda entegrasyon sağlanacağı belirtildi. Halkalı İstasyonu’nda ise hattın Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Metro Hattı ve MARMARAY ile bağlantılı çalışacağı açıklandı.
Seyahat süreleri kısalacak
Projenin tamamlanmasıyla İstanbul’un birçok noktasında ulaşım sürelerinin azalacağı bildirildi. Açıklanan verilere göre Halkalı-İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya, Halkalı-Göktürk arası 43 dakikaya düşecek.
Halkalı-Kağıthane arasının 54 dakika, Halkalı-Gayrettepe arasının ise 57 dakika olacağı belirtilirken, Küçükçekmece-Kemerburgaz arasındaki ulaşım süresi 50 dakika olarak hesaplandı. Başakşehir Metrokent-Kağıthane arasındaki sürenin de 48 dakikaya düşeceği kaydedildi.
