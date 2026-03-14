Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin insansız havacılıkta dünya lideri konumuna yükselen Baykar'ın attığı adımların, Türk tarihine İstanbul’un fethinden bu yana gerçekleştirilen en büyük yenilikçi askeri kabiliyet inşası olarak geçeceğini belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 14.03.2026 13:24
Haber Güncellenme Tarihi: 14.03.2026 13:24
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yüksek teknoloji geliştirme kabiliyetinin birikimle ilerlediğine dikkati çekti. Her yeni aşamanın savunma sanayiini yeni ufuklara taşıdığını vurgulayan Kacır, Türkiye'nin bu alanda yakaladığı paradigma değişiminin çığır açıcı bir süreci tetiklediğini ifade etti.
"DÜNYADA ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ, DEĞİŞTİRECEK"
Baykar'ın insansız havacılıkta elde ettiği başarının küresel ölçekteki etkilerine değinen Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu;
Yüksek teknoloji geliştirme kabiliyeti birikimle ilerler. Her yeni aşama, sizi yenilerine taşır. Hele ki, paradigma değişimini yakalamışsanız, adeta çığır açıcı bir zincirleme reaksiyonu tetiklemişsiniz, demektir. İşte insansız havacılıkta dünya lideri Baykar, bunu başardı. Türk tarihine, İstanbul’un fethinden bu yana en büyük yenilikçi askeri kabiliyet inşası olarak geçecek bu adımlar, dünyada da çok şeyi değiştirdi, değiştirecek.
"TÜRKİYE’MİZ GÜÇLENİYOR"
İnançlarıyla, azimleriyle, gayretleriyle Türk Milleti’ne kazandırdıkları eserler için Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar başta olmak üzere tüm Baykar ekibini yürekten kutluyoruz. Türkiye’miz güçleniyor.
Bakan Kacır'dan Baykar ekibine kutlama
