Bakan Gürlek'ten iftiraya sarılan YENİ Partili Özer'e hodri meydan
Bakan Gürlek'ten iftiraya sarılan YENİ Partili Özer'e hodri meydan
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanı Akın Gürlek ile YENİ Parti İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer arasında, Gürlek hakkındaki tapu iftiralarına ilişkin tartışma yaşandı. Bakan Gürlek, Özer'e, 'Hakkında fezleke Meclise geldi. Gel senin dokunulmazlığını da kaldıralım, benim de kaldıralım. Var mısın?' diye sordu.
Haber Giriş Tarihi: 10.11.2026 08:37
Haber Güncellenme Tarihi: 10.11.2026 08:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçesi görüşmelerinde Adalet Bakanı Akın Gürlek ile YENİ Parti İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer arasında, Bakan Gürlek hakkındaki tapu iftiralarına ilişkin tartışma yaşandı.
Özer'in açıklamasının ardından söz alan Bakan Gürlek, kendisi hakkındaki tapu kayıtlarının tamamının mahkemeye geldiğini belirterek, "Tüm tapu kayıtları geldi, gidip bakabilirsiniz. Şimdi ben Turan Taşkın Özer milletvekilimizin aslında İBB sürecini anlatmak istiyorum. Kendisi çok iyi biliyor. Bakın, bakın Adem Soytekin hem soruşturmada hem mahkemedeki yargılamasında ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki '6 Mart 2025 tarihinde İBB operasyonlarından önce Florya'da Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık konutunda bir toplantı yapıldı. Ekrem İmamoğlu operasyon yapılacak tedbir alın dediğinde bu paraları o gün o akşam, Turan Taşkın Özer'in evine götürdük' diyor. Şu an eğer sen milletvekili olmasan evin aranacaktı Turan Taşkın Özer. Bunu sen de biliyorsun, Adem Soytekin bunu bizzat duruşmada da söyledi. Özer hakkındaki fezleke Mecliste. Gel kaldıralım. Benim hakkımda da kaldıralım dokunulmazlığı. Yakup Öner ne diyor biliyor musun bak duruşmada? Yakup Öner diyor ki 'Para kulelerinde Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Özer de vardı' diyor. Bakın Özer o gün sen emaneten paraları evine taşıdın. Milletvekili dokunulmazlığından yararlandın. Ben senin hakkında bunu söylüyorum. Hakkında fezleke Meclise geldi. Gel senin dokunulmazlığını da kaldıralım, benim de kaldıralım. Var mısın?" ifadelerini kullandı.
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Bakan Gürlek'ten iftiraya sarılan YENİ Partili Özer'e hodri meydan
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanı Akın Gürlek ile YENİ Parti İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer arasında, Gürlek hakkındaki tapu iftiralarına ilişkin tartışma yaşandı. Bakan Gürlek, Özer'e, 'Hakkında fezleke Meclise geldi. Gel senin dokunulmazlığını da kaldıralım, benim de kaldıralım. Var mısın?' diye sordu.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçesi görüşmelerinde Adalet Bakanı Akın Gürlek ile YENİ Parti İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer arasında, Bakan Gürlek hakkındaki tapu iftiralarına ilişkin tartışma yaşandı.
Özer'in açıklamasının ardından söz alan Bakan Gürlek, kendisi hakkındaki tapu kayıtlarının tamamının mahkemeye geldiğini belirterek, "Tüm tapu kayıtları geldi, gidip bakabilirsiniz. Şimdi ben Turan Taşkın Özer milletvekilimizin aslında İBB sürecini anlatmak istiyorum. Kendisi çok iyi biliyor. Bakın, bakın Adem Soytekin hem soruşturmada hem mahkemedeki yargılamasında ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki '6 Mart 2025 tarihinde İBB operasyonlarından önce Florya'da Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık konutunda bir toplantı yapıldı. Ekrem İmamoğlu operasyon yapılacak tedbir alın dediğinde bu paraları o gün o akşam, Turan Taşkın Özer'in evine götürdük' diyor. Şu an eğer sen milletvekili olmasan evin aranacaktı Turan Taşkın Özer. Bunu sen de biliyorsun, Adem Soytekin bunu bizzat duruşmada da söyledi. Özer hakkındaki fezleke Mecliste. Gel kaldıralım. Benim hakkımda da kaldıralım dokunulmazlığı. Yakup Öner ne diyor biliyor musun bak duruşmada? Yakup Öner diyor ki 'Para kulelerinde Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Özer de vardı' diyor. Bakın Özer o gün sen emaneten paraları evine taşıdın. Milletvekili dokunulmazlığından yararlandın. Ben senin hakkında bunu söylüyorum. Hakkında fezleke Meclise geldi. Gel senin dokunulmazlığını da kaldıralım, benim de kaldıralım. Var mısın?" ifadelerini kullandı.
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