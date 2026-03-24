Bakan Gürlek’e kumpas soruşturmasında flaş gelişme: Tapu memuru itirafçı oldu
Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik yürütülen kumpas soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını yasadışı şekilde sorguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Kaş Tapu Müdürlüğü görevlisi Diyar Akdağ, suçunu itiraf ederek çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 24.03.2026 10:35
Haber Güncellenme Tarihi: 24.03.2026 10:37
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in kişisel verilerini yasadışı sorgulayan ve açığa alınan 3 görevliden biri olan Diyar Akdağ itirafçı oldu. "Kullanıldığımı sonradan anladım" diyen memurun ifadesindeki "Ayşegül" detayı dikkat çekti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in tapu kayıtlarını yasadışı yollarla sorgulayan ve bu bilgileri dışarı sızdırdığı tespit edilen 3 kamu görevlisi hakkında başlatılan soruşturma derinleşiyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından açığa alınan ikisi müdür biri tekniker 3 ismin, elde ettikleri verileri siyasi mecralara aktardıkları iddia ediliyor.
Kaş Tapu Müdürlüğü'nde "Diyar Akdağ" itirafı
Soruşturma kapsamında Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan Kaş Tapu Müdürlüğü personeli Diyar Akdağ, emniyetteki ifadesinde kumpasın işleyişine dair önemli bilgiler verdi. Akdağ, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadının yönlendirmesiyle Bakan Gürlek’e ait verileri sorguladığını kabul etti.
Sorgulama sonucunda Bakan Gürlek'e ait 4 farklı tapu kaydına ulaştığını belirten Akdağ, bu gizli bilgileri mesaj yoluyla paylaştığını itiraf etti.
"Kullanıldığımı sonradan anladım"
İfadesinde pişmanlık vurgusu yapan Akdağ, olayın arka planını şu sözlerle anlattı:
“Bakan Gürlek’e ait 4 tapu kaydına ulaştım ve bu bilgileri mesaj yoluyla Ayşegül isimli kişiye ilettim. Adalet Bakanımıza yönelik kumpas ve iftira içerisinde bilinçli bir şekilde bulunmadım. Böyle bir suça bilerek karışmadım. Kullanıldığımı sonradan anladım. Bir anlık gafletle yaptım. Ayşegül isimli şahsın terör örgütü üyesi olduğu bilgisine sonradan ulaştım.”
Soruşturmanın seyri değişebilir
Olayla ilgili gözaltı ve inceleme süreci devam ederken, sızdırılan bilgilerin hangi kanallar üzerinden servis edildiği titizlikle inceleniyor. Açığa alınan diğer iki tapu müdürünün de ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın yeni isimlere uzanması bekleniyor. Adalet Bakanlığı ve ilgili birimler, kişisel verilerin korunması ve kamu görevlilerinin yetki istismarına yönelik denetimleri sıkılaştırdı.
Çok Okunanlar