Bakan Gürlek'den faili meçhul cinayetler için kritik açıklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten faili meçhul cinayetler için kritik açıklama geldi. Zaman aşımına uğrayan dosyalar ve yeni delil durumunda izlenecek süreç açıklandı.
Haber Giriş Tarihi: 01.05.2026 23:15
Haber Güncellenme Tarihi: 01.05.2026 23:29
Adalet Bakanı Akın Gürlek, tv100'e faili meçhul cinayetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gürlek, Gazeteci Sinan Burhan'a zaman aşımına uğrayan dosyalar için mevcut hukuki çerçevede işlem yapılamayacağını belirtirken, yeni bilgi ve belgelerin ortaya çıkması halinde dosyaların yeniden ele alınacağını belirtti.
Sinan Burhan'ın ifadelerine göre, Akın Gürlek 1993 yılının karanlık bir dönem olduğunu ifade etti ve faili meçhullara ilişkin şunları söyledi:
"Bazı cinayetler zaman aşımına uğradı bunlara bir şey yapamayız ancak yeni bilgi ve belgeler gelirse bunlarla ilgili çalışmalar yaparız ve sonuna kadar gideriz."
