Bakan Fidan: Türkiye inisiyatif almaktan geri durmayacak
Bakan Fidan: Türkiye inisiyatif almaktan geri durmayacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile düzenlediği basın toplantısında, 'Türkiye olarak savunduğumuz ilke açıktır. Bu coğrafya dış müdahalelerin ve yıkıcı jeopolitik mücadelelerin sahası olmaktan artık çıkarılmalıdır. Türkiye bölgemizde barış ve istikrarın güçlendirilmesi için inisiyatif almaktan geri durmayacaktır.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 16.06.2026 14:49
Haber Güncellenme Tarihi: 16.06.2026 14:50
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da ortak basın toplantısı düzenledi.
Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Ukrayna savaşı barışçıl yollarla sonlandırılmalıdır" dedi.
Fidan'ın açıklamalarından satır başları:
Mutabakat dünyaya nefes aldırdı. ABD-İran arasındaki mutabakat başarıyla imzaya kavuşmalı.
Hürmüz Boğazı'nın geçişe açık tutulması önemlidir.
Ukrayna savaşı barışçıl yollarla sonlandırılmalıdır. Türkiye, Ukrayna meselesinin çözümünde her türlü desteği vermeye devam edecek. Her türlü arabuluculuk rolüne katkıda bulunacak, kendisinin oynayabileceği arabuluculuk rollerini oynamaya devam edecek.
Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler, liderlerimizin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda ve bizlerin çalışmalarıyla giderek daha da iyiye gitmekte. Aramızdaki üst düzey ziyaretler ve koordinasyon çalışmaları kesintisiz devam etmekte. Başta liderlerimiz, bizler, diğer bakanlarımız, bürokratlarımız, iş adamlarımız sürekli iki ülke arasındaki ilişkiyi birçok alanda nasıl ileri götürürüz, onun çalışmaları içerisindeler.
Rusya ziyaretim esnasında hem ikili konuları hem bölgesel konuları derinlemesine konuşma imkanımız olacak. Türkiye-Rusya ticaret konusunda, enerji konusunda ve bağlantısallık konusunda gerçekten çok ciddi projeleri hem şu anda yürütüyorlar hem de potansiyel projelerin üzerinde değerlendirmelerde bulunuyorlar.
Bölgesel istikrarın en önemli başlıklarından biri de Suriye'dir.
Türkiye Suriye'de istikrarın, güvenliğin tesisinde yapıcı kalmak isteyen tüm taraflarla işbirliği içinde hareket etmeye devam edecektir
Savaş hangi nedenle çıkarsa çıksın sivil yerleşim yerlerinin hedef alınmasını hiçbir zaman tasvip etmedik
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Bakan Fidan: Türkiye inisiyatif almaktan geri durmayacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile düzenlediği basın toplantısında, 'Türkiye olarak savunduğumuz ilke açıktır. Bu coğrafya dış müdahalelerin ve yıkıcı jeopolitik mücadelelerin sahası olmaktan artık çıkarılmalıdır. Türkiye bölgemizde barış ve istikrarın güçlendirilmesi için inisiyatif almaktan geri durmayacaktır.' dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da ortak basın toplantısı düzenledi.
Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Ukrayna savaşı barışçıl yollarla sonlandırılmalıdır" dedi.
Fidan'ın açıklamalarından satır başları:
Mutabakat dünyaya nefes aldırdı. ABD-İran arasındaki mutabakat başarıyla imzaya kavuşmalı.
Hürmüz Boğazı'nın geçişe açık tutulması önemlidir.
Ukrayna savaşı barışçıl yollarla sonlandırılmalıdır. Türkiye, Ukrayna meselesinin çözümünde her türlü desteği vermeye devam edecek. Her türlü arabuluculuk rolüne katkıda bulunacak, kendisinin oynayabileceği arabuluculuk rollerini oynamaya devam edecek.
Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler, liderlerimizin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda ve bizlerin çalışmalarıyla giderek daha da iyiye gitmekte. Aramızdaki üst düzey ziyaretler ve koordinasyon çalışmaları kesintisiz devam etmekte. Başta liderlerimiz, bizler, diğer bakanlarımız, bürokratlarımız, iş adamlarımız sürekli iki ülke arasındaki ilişkiyi birçok alanda nasıl ileri götürürüz, onun çalışmaları içerisindeler.
Rusya ziyaretim esnasında hem ikili konuları hem bölgesel konuları derinlemesine konuşma imkanımız olacak. Türkiye-Rusya ticaret konusunda, enerji konusunda ve bağlantısallık konusunda gerçekten çok ciddi projeleri hem şu anda yürütüyorlar hem de potansiyel projelerin üzerinde değerlendirmelerde bulunuyorlar.
Bölgesel istikrarın en önemli başlıklarından biri de Suriye'dir.
Türkiye Suriye'de istikrarın, güvenliğin tesisinde yapıcı kalmak isteyen tüm taraflarla işbirliği içinde hareket etmeye devam edecektir
Savaş hangi nedenle çıkarsa çıksın sivil yerleşim yerlerinin hedef alınmasını hiçbir zaman tasvip etmedik
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