Bakan Ersoy’dan kaçakçılara net mesaj

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 500’den fazla kültür varlığının ele geçirildiğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 15.05.2026 21:57
Haber Güncellenme Tarihi: 15.05.2026 22:05
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya merkezli 9 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından yürütülen operasyonda 500’den fazla kültür varlığının ele geçirildiği bildirildi. Operasyonda ayrıca yurt dışındaki müzayede evleri ile kaçak kazı yapan kişiler arasındaki bağlantılar ve para transferleri de ortaya çıkarıldı. Sürecin ardından soruşturmanın uluslararası boyutuna ilişkin yeni incelemelerin gündeme gelmesi bekleniyor.
Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yurt dışından iadesi sağlanan eserlerin ait olduğu topraklara yeniden kavuşmasının büyük anlam taşıdığını belirtti. Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelenin yalnızca güvenlik operasyonu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Ersoy, bu çalışmaların medeniyet mirasına sahip çıkma iradesini yansıttığını kaydetti.
“Suç ağı çökertildi”
Bakan Ersoy, operasyon kapsamında önemli bağlantıların deşifre edildiğini belirterek, “Operasyonda, 500’den fazla kültür varlığının ele geçirilmesinin yanı sıra yurt dışındaki müzayede evleri ile kaçak kazı yapan kişiler arasındaki bağlantıların ve para transferlerinin ortaya çıkarılması, bir suç ağının çökertilmesini sağlamıştır.” ifadelerini kullandı.
Operasyonun Türkiye’nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeledeki kararlılığını gösterdiğini belirten Ersoy, sürece katkı sağlayan emniyet birimlerine teşekkür etti.
Kültür varlıklarının korunmasına vurgu yaptı
Bakan Ersoy, açıklamasında kültür varlıklarının ait oldukları coğrafyada korunmasının önemine dikkat çekti. Eserlerin yıllar sonra geri getirilmesinden çok, kaçırılmadan korunmasının öncelikli hedef olduğunu ifade eden Ersoy, kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.
