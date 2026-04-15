Bahçeli okul saldırıları sonrası çok yönlü inceleme çağrısı
MHP lideri Devlet Bahçeli okul saldırıları sonrası açıklama yaptı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki olayların tüm yönleriyle incelenmesi gerektiğini vurguladı.
Haber Giriş Tarihi: 15.04.2026 18:40
Haber Güncellenme Tarihi: 15.04.2026 18:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda yaşanan silahlı saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, iki ilde peş peşe yaşanan olayların tüm sebepleri, sonuçları ve arka plan dinamikleriyle birlikte ele alınması gerektiğini belirtti. Açıklama, olayların ardından kamuoyunda oluşan tartışmaların nasıl şekilleneceğine dair beklentileri de artırdı.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşel Çalık Ortaokulu’nda 14 yaşındaki bir öğrenci tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1’i öğretmen, 3’ü öğrenci olmak üzere 4 kişi yaralandı. Saldırganın daha sonra intihar ettiği bildirildi. Bir gün önce Şanlıurfa’da da benzer bir saldırı yaşanmıştı.
Saldırıların tüm boyutlarıyla incelenmesi çağrısı
Bahçeli açıklamasında, yaşanan olayların yüzeysel değerlendirmelerle geçiştirilemeyeceğini ifade etti. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki hadiselerin serinkanlı, sağduyulu ve çok yönlü bir bakış açısıyla ele alınmasının zorunlu olduğunu vurguladı.
Açıklamada, olayların yalnızca fail üzerinden değerlendirilmesinin eksik bir yaklaşım olacağına dikkat çekilerek, sosyal çevre, dijitalleşme ve değer erozyonu gibi unsurların da incelenmesi gerektiği belirtildi.
Dijitalleşme ve sosyal etki vurgusu
Bahçeli, dijitalleşmenin kontrolsüz yaygınlığı ve sosyal medya platformlarının denetimsiz etkisinin çocuklar üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Akran zorbalığının da bu süreçte etkili olduğuna işaret eden Bahçeli, çocukların gelişim döneminde gerçek ile sanal arasındaki sınırların bulanıklaşabildiğini kaydetti.
Açıklamada, hızlı duygu değişimlerinin ve sanal ortamda oluşturulan algıların, genç bireylerin davranışlarını etkileyebileceği belirtildi. Bu durumun kontrolsüz kalması halinde ciddi sonuçlara yol açabileceği ifade edildi.
Soruşturma sürecine vurgu
Bahçeli, bu tür hassas olaylarda yetkili makamların görevlerini baskı altında kalmadan yürütmesinin önemine dikkat çekti. Olayların tüm yönleriyle aydınlatılmasının beklenmesi gerektiğini belirten Bahçeli, sürecin tamamlanmadan yapılacak değerlendirmelerin sağlıklı olmayacağını ifade etti.
Açıklamada ayrıca, yaşanan olayların siyasi tartışmalara konu edilmemesi gerektiği ve kamuoyunun sağduyulu hareket etmesinin önem taşıdığı kaydedildi.
Taziye ve geçmiş olsun mesajı
Bahçeli, Kahramanmaraş’taki saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı iletirken, yaralanan öğrencilere acil şifa temennisinde bulundu. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki olayların toplumda derin üzüntü yarattığı ifade edildi.
Bahçeli okul saldırıları sonrası çok yönlü inceleme çağrısı
