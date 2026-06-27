MHP Genel Başkanı Bahçeli, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diledi.
Haber Giriş Tarihi: 27.06.2026 12:39
Haber Güncellenme Tarihi: 27.06.2026 12:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Partiden yapılan açıklamaya göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İnanır'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirten Bahçeli, "Sanat hayatı boyunca ortaya koyduğu değerli eserlerle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen merhum Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Bahçeli'den Kadir İnanır için başsağlığı mesajı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diledi.
Partiden yapılan açıklamaya göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İnanır'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirten Bahçeli, "Sanat hayatı boyunca ortaya koyduğu değerli eserlerle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen merhum Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Çok Okunanlar