Avrupa'yı kavuran sıcaklar geliyor! Uzmanlar Türkiye'yi uyardı

Avrupa üzerinden gelen yeni sıcak hava dalgası Türkiye genelinde etkisini göstermeye başlıyor. Yeni haftayla birlikte tırmanışa geçecek olan hava sıcaklıkları birçok ilde 40 dereceyi aşarken, uzmanlar özellikle çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşları 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Orman yangını riskinin de en üst düzeye çıktığı bugünlerde, güneş altındaki alanlarda sıcaklığın 50 dereceyi bulabileceği belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 29.06.2026 09:20
Haber Güncellenme Tarihi: 29.06.2026 09:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yurt genelinde sıcaklıklar artarak mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yeni haftadaysa sıcaklıklar tırmanışa geçecek.
EGE'DE SERT RÜZGÂR ESECEK
İstanbul'da bugün sıcaklık 31 derece olacakken, salı günü 35 dereceyi görecek. Marmara Bölgesi'nin genelinde hava güneşli geçecek. Edirne 37, Sakarya 32, Balıkesir 35 derece olacak. İç Anadolu'nun da çoğu yerinde 30-32 derece olan sıcaklık, Çarşamba günü 36-37'lere çıkacak. Ege'de ise rüzgar sert esecek. Manisa ve Muğla 37, Denizli ve Aydın 38 derece olacak. Bodrum'daki yüzde 70 bağıl nem, sıcaklığı gölgede 35 derece hissettirecek.
ÖĞLEN DIŞARI ÇIKMAYIN!
Akdeniz Bölgesi genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36-39 derece olurken, güneş altında ve asfalt alanlarda ise sıcaklık 50 dereceyi geçecek. Karadeniz'de de hava güneşli seyredecek. Bolu 30, Samsun 29, Trabzon 27 derece olacak. Sıcaklık Salıdan itibaren 4-5 derece artacak. Güneydoğu'da 37 derecelerde olan sıcaklık Çarşamba 40 dereceyi aşacak. Bu günlerde özellikle bebekler, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanların 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları istendi. Orman yangınları için de riskin en üst düzeye çıktığı uyarıları geldi.
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Avrupa'yı kavuran sıcaklar geliyor! Uzmanlar Türkiye'yi uyardı
Avrupa üzerinden gelen yeni sıcak hava dalgası Türkiye genelinde etkisini göstermeye başlıyor. Yeni haftayla birlikte tırmanışa geçecek olan hava sıcaklıkları birçok ilde 40 dereceyi aşarken, uzmanlar özellikle çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşları 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Orman yangını riskinin de en üst düzeye çıktığı bugünlerde, güneş altındaki alanlarda sıcaklığın 50 dereceyi bulabileceği belirtildi.
Yurt genelinde sıcaklıklar artarak mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yeni haftadaysa sıcaklıklar tırmanışa geçecek.
EGE'DE SERT RÜZGÂR ESECEK
İstanbul'da bugün sıcaklık 31 derece olacakken, salı günü 35 dereceyi görecek. Marmara Bölgesi'nin genelinde hava güneşli geçecek. Edirne 37, Sakarya 32, Balıkesir 35 derece olacak. İç Anadolu'nun da çoğu yerinde 30-32 derece olan sıcaklık, Çarşamba günü 36-37'lere çıkacak. Ege'de ise rüzgar sert esecek. Manisa ve Muğla 37, Denizli ve Aydın 38 derece olacak. Bodrum'daki yüzde 70 bağıl nem, sıcaklığı gölgede 35 derece hissettirecek.
ÖĞLEN DIŞARI ÇIKMAYIN!
Akdeniz Bölgesi genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36-39 derece olurken, güneş altında ve asfalt alanlarda ise sıcaklık 50 dereceyi geçecek. Karadeniz'de de hava güneşli seyredecek. Bolu 30, Samsun 29, Trabzon 27 derece olacak. Sıcaklık Salıdan itibaren 4-5 derece artacak. Güneydoğu'da 37 derecelerde olan sıcaklık Çarşamba 40 dereceyi aşacak. Bu günlerde özellikle bebekler, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanların 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları istendi. Orman yangınları için de riskin en üst düzeye çıktığı uyarıları geldi.
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