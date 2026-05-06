Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer tutuklandı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer tutuklandı. Soruşturma kapsamında toplam 34 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, süreçte yeni adli işlemler dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 06.05.2026 18:08
Haber Güncellenme Tarihi: 06.05.2026 18:11
Haber Merkezi
Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturmada, aralarında iş insanlarının da bulunduğu 34 kişi hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerden 27’si gözaltına alınırken, 2 kişinin cezaevinde olduğu, 2 kişinin yurt dışında bulunduğu ve 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında alınacak yeni ifadeler ve incelemelerin dosyanın kapsamını genişletebileceği değerlendiriliyor.
Tutuklu ve serbest bırakılan isimler açıklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 14’ü tutuklandı. Şüphelilerden 11’i serbest bırakılırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
Soruşturmada adı geçenler arasında, “rüşvet” ve “irtikap” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve eski ANSET Genel Müdürü Cansel Tuncer de yer aldı.
Hastaneden taburcu edildikten sonra gözaltına alındı
Hakkında gözaltı kararı bulunan Cansel Tuncer’in sağlık sorunları nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gördüğü belirtildi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Tuncer, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tuncer, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Tuncer hakkında tutuklama kararı verildi.
