Ankara’da pazar günü maç nedeniyle trafik kısıtlaması
Ankara’da pazar günü oynanacak Gençlerbirliği Beşiktaş maçı nedeniyle Eryaman Stadyumu çevresinde bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.
Haber Giriş Tarihi: 13.03.2026 18:37
Haber Güncellenme Tarihi: 13.03.2026 18:44
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 15 Mart 2026 Pazar günü Eryaman Stadyumu’nda oynanacak Gençlerbirliği–Beşiktaş Trendyol Süper Lig karşılaşması nedeniyle stadyum çevresinde trafik düzenlemesi yapılacağını açıkladı. Saat 20.00’de başlayacak müsabaka öncesinde güvenlik tedbirleri kapsamında bazı yolların geçici olarak araç trafiğine kapatılması planlanıyor.
Emniyet birimleri, karşılaşma öncesi ve sonrasında bölgede oluşabilecek yoğunluk nedeniyle trafik akışının kontrollü şekilde sağlanacağını belirtti. Uygulanan tedbirlerin maç saatine yaklaşırken yoğunluğu azaltmayı hedeflediği ifade edilirken, sürücüler için alternatif güzergâhların kullanılması öneriliyor.
Hangi yol trafiğe kapatılacak
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 1814. Cadde’nin Şapka Devrimi Caddesi ile 259. Sokak arasında kalan bölümü araç trafiğine kapatılacak. Söz konusu alan Eryaman Stadyumu ile Referans Ankara yerleşkesi arasındaki güzergâhı kapsıyor.
Trafik kısıtlamasının 15 Mart 2026 Pazar günü saat 16.30’dan itibaren uygulanacağı bildirildi. İhtiyaç duyulması halinde söz konusu yolun müsabaka sona erene kadar kapalı kalabileceği kaydedildi.
Sürücüler için alternatif güzergâh uyarısı
Yetkililer, karşılaşma saatine yakın saatlerde bölgede araç yoğunluğu yaşanabileceğine dikkat çekti. Bu nedenle sürücülerin Şapka Devrimi Caddesi ve çevresindeki alternatif güzergâhları tercih etmeleri istendi.
Emniyet yetkilileri ayrıca vatandaşların trafik işaret ve işaretçilerine uymalarının ulaşım güvenliği açısından önem taşıdığını bildirdi.
