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Ankara'da operasyon! Şantajcı ''flört çetesi'' çökertildi

Başkentte internetten tanıştıkları mağdurlarla 'sevgili olma' vaadiyle buluşup onları gasbeden 9 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 31.07.2026 09:18
Haber Güncellenme Tarihi: 31.07.2026 09:19
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Ankara'da operasyon! Şantajcı ''flört çetesi'' çökertildi

Ankara Cumhuriyet ve Batı cumhuriyet başsavcılıkları koordinasyonunda, "sevgili olma" vaadiyle mağdurları gasbeden zanlıların yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda çalışma yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin internetten mağdurlarla mesajlaştığını ve onlarla ev veya otellerde buluştuklarını belirledi.

Şüpheli kadınların sözleşilen adrese başka erkeklerle birlikte giderek mağdurlara şantaj yapmasının yanı sıra onların cep telefonu ve paralarını da gasbettiği tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

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