Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 103 şüpheli yakalandı

Başkentte emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 103 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 17.03.2026 09:05
Haber Güncellenme Tarihi: 17.03.2026 09:06
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Bürosu çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Timleri (ARAT) ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, belirlenen 200 şüpheliye yönelik araştırma yaptı.

495 personel ve 141 ekiple düzenlenen özel harekat ve dron destekli operasyonda, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma ve yaralama gibi suçlardan aranan 103 şüpheli gözaltına alındı.

