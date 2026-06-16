Altınordu Belediyesi’nin konser harcaması gündemde: 3 milyon 133 bin TL’lik sözleşme
Altınordu Belediyesi’nin konser harcaması gündemde: 3 milyon 133 bin TL’lik sözleşme
Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Pinhani konseri için ödenen bedel kamuoyunda dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 16.06.2026 11:15
Haber Güncellenme Tarihi: 16.06.2026 11:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP’li Altınordu Belediyesi’nin 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlediği konser için imzalanan sözleşme bedelinin 3 milyon 133 bin TL olduğu EKAP kayıtlarında yer aldı.
Kamu İhale Kurumu Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) kayıtlarına yansıyan bilgilere göre, Altınordu Belediyesi’nin etkinlik harcamaları tartışmaları da beraberinde getirdi.
3 milyon 133 bin TL'lik sözleşme
EKAP üzerinden 15 Haziran 2026 tarihinde paylaşılan verilere göre, belediye yönetimi "Pinhani Konser Hizmeti Alım İşi" için yüklenici firmayla 14 Mayıs 2026 tarihinde resmi sözleşme imzaladı. Kayıtlarda, doğrudan temin usulüyle gerçekleştirilen sözleşmenin toplam bedelinin 3 milyon 133 bin TL olduğu görüldü.
Etkinlik harcamaları tartışması
18 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen konser, belediyelerin bütçelerini kültür ve sanat faaliyetlerine ayırma yöntemleri konusunda yeni bir tartışma başlattı. Kamuoyunda, belediyelerin konser ve benzeri organizasyonlara ayırdığı yüksek bütçeler sorgulanırken, bu harcamanın detayları da şeffaflık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
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Altınordu Belediyesi’nin konser harcaması gündemde: 3 milyon 133 bin TL’lik sözleşme
Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Pinhani konseri için ödenen bedel kamuoyunda dikkat çekti.
CHP’li Altınordu Belediyesi’nin 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlediği konser için imzalanan sözleşme bedelinin 3 milyon 133 bin TL olduğu EKAP kayıtlarında yer aldı.
Kamu İhale Kurumu Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) kayıtlarına yansıyan bilgilere göre, Altınordu Belediyesi’nin etkinlik harcamaları tartışmaları da beraberinde getirdi.
3 milyon 133 bin TL'lik sözleşme
EKAP üzerinden 15 Haziran 2026 tarihinde paylaşılan verilere göre, belediye yönetimi "Pinhani Konser Hizmeti Alım İşi" için yüklenici firmayla 14 Mayıs 2026 tarihinde resmi sözleşme imzaladı. Kayıtlarda, doğrudan temin usulüyle gerçekleştirilen sözleşmenin toplam bedelinin 3 milyon 133 bin TL olduğu görüldü.
Etkinlik harcamaları tartışması
18 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen konser, belediyelerin bütçelerini kültür ve sanat faaliyetlerine ayırma yöntemleri konusunda yeni bir tartışma başlattı. Kamuoyunda, belediyelerin konser ve benzeri organizasyonlara ayırdığı yüksek bütçeler sorgulanırken, bu harcamanın detayları da şeffaflık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
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