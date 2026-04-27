Haber Giriş Tarihi: 27.04.2026 19:21
Haber Güncellenme Tarihi: 27.04.2026 19:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Akın Gürlek'ten 27 Nisan E-muhtırası mesajı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "27 Nisan E-muhtırası, seçilmiş hükümeti hedef alan ve doğrudan milletimizin egemenlik hakkına ve hukuk devletine karşı bir müdahale girişimiydi" dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, "27 Nisan E-muhtırası, seçilmiş hükümeti hedef alan, milletimizin egemenlik hakkına ve hukuk devletine karşı doğrudan bir müdahale girişimiydi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın millet iradesine dayanan kararlı tutumu, tarihi bir dönüm noktası oluşturarak bu girişimi etkisiz kıldı. Bugün Türkiye; rotası bildirilerle belirlenen değil, iradesini sandıkta yansıtan milletin yönlendirdiği bir hukuk devleti konumundaysa, bu durum Cumhurbaşkanımızın 27 Nisan’da sergilediği güçlü liderlik ve aziz milletimizin bu iradeye sunduğu sarsılmaz destekle gerçekleşti" şeklinde ifadeler kullandı.
"DEMOKRASİMİZE SAHİP ÇIKMA KARARLILIĞIMIZI VURGULUYORUZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duruşunun, Türkiye’de darbe ve muhtıra zihniyetine karşı yürütülen mücadelenin en kritik kırılma noktalarından biri olarak tarihe geçtiğini kaydeden Bakan Gürlek, şunları söyledi:
27 Nisan’da ortaya koyulan irade, 15 Temmuz’da milletimizin destansı direnişiyle çok daha güçlü bir hale geldi. Adalet Bakanlığı olarak milli iradeyi temel almaya, demokrasimizin üzerinde hiçbir vesayet gölgesine müsaade etmemeye kararlılıkla devam ediyor; 27 Nisan E-muhtırasının yıl dönümünde demokrasimize sahip çıkma azmimizi bir kez daha vurguluyoruz. Bu vesileyle her türlü anti-demokratik girişimin karşısında durduğumuzu; hukuktan, adaletten ve milli iradeden asla ödün vermeyeceğimizi; vesayet ve darbe dönemlerinin artık tamamen tarihe karıştığını en güçlü şekilde ifade ediyoruz.
Çok Okunanlar