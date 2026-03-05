AK Parti'den CHP'ye TÜGVA tepkisi: İftira atmak Özgür Özel'in mesleği olmuş
AK Parti Genel Sekreteri İnan, CHP lideri Özgür Özel'in TÜGVA iddialarına sosyal medya üzerinden zehir zemberek yanıt verdi. Özel'i 'Silivri'deki hırsızın siyasi rehinesi' olarak tanımlayan İnan, 'Yavuz hırsız misali iftira atmak, Özgür Özel'in adeta mesleği haline gelmiş.' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 05.03.2026 11:31
Haber Güncellenme Tarihi: 05.03.2026 11:32
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Belediyeler üzerinden LGBT'yi fonlayan, hırsızların özel jetlerdeki sefasını finanse eden ve 'çağdaş yaşam' adı altında başörtülü kardeşlerimize psikolojik işkence yapan tüm derneklerle protokol imzalayan bizatihi CHP'nin kendisidir.
Yavuz hırsız misali iftira atmak, Özgür Özel'in adeta mesleği haline gelmiş.
Silivri'deki hırsızın siyasi rehinesi olarak senin işin, patenti size ait içeriği herkesin malumu olan partilerin müdavimlerine sahip çıkmak. Milletin vakıfları senin haddini de boyunu da aşar."
