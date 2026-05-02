Aile ve Nüfus Genelgesi yayımlandı: Çok çocuklu aile yapısı desteklenecek
Aile ve Nüfus Genelgesi yayımlandı: Çok çocuklu aile yapısı desteklenecek
Aile ve Nüfus Genelgesi yayımlandı. Buna göre her yıl mayıs ayının son haftası 'Milli Aile Haftası' olarak kutlanacak. Ayrıca genelgede çok çocuklu aile yapısı destekleri, evliliğe teşviklerin güçlendirilmesi yer alıyor.
Haber Giriş Tarihi: 02.05.2026 10:21
Haber Güncellenme Tarihi: 02.05.2026 10:22
Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, genelgeyle alakalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aile ve Nüfus On Yılı Genelgemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile yapımızı koruyan, gençlerimizi destekleyen ve nüfus politikalarımızı uzun vadeli bir vizyonla ele alan güçlü bir yol haritası ortaya koyuyoruz. Güçlü aile, güçlü toplum hedefimize yön veren bu önemli adım için Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Aile ve Nüfus On Yılı'nda, büyük Türkiye ailemizin her bir ferdinin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
ÇOK ÇOCUKLU AİLE YAPISI DESTEKLENECEK
Genelgeye göre her yıl mayıs ayının son haftası "Milli Aile Haftası" olarak kutlanacak.
Gençlerin evliliğe teşvik edilmesi ve evliliğin kolaylaştırılmasına yönelik mekanizmalar güçlendirilecek.
Çok çocuklu aile yapısı desteklenecek. Çocuk sahibi olmayı özendiren uygulamalar hayata geçirilecek.
Nüfusun kırsal alana dönüşünü özendiren tedbirler hayata geçirilecek
Aile ve Nüfus Genelgesi yayımlandı: Çok çocuklu aile yapısı desteklenecek
Aile ve Nüfus Genelgesi yayımlandı. Buna göre her yıl mayıs ayının son haftası 'Milli Aile Haftası' olarak kutlanacak. Ayrıca genelgede çok çocuklu aile yapısı destekleri, evliliğe teşviklerin güçlendirilmesi yer alıyor.
Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, genelgeyle alakalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aile ve Nüfus On Yılı Genelgemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile yapımızı koruyan, gençlerimizi destekleyen ve nüfus politikalarımızı uzun vadeli bir vizyonla ele alan güçlü bir yol haritası ortaya koyuyoruz. Güçlü aile, güçlü toplum hedefimize yön veren bu önemli adım için Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Aile ve Nüfus On Yılı'nda, büyük Türkiye ailemizin her bir ferdinin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
ÇOK ÇOCUKLU AİLE YAPISI DESTEKLENECEK
Genelgeye göre her yıl mayıs ayının son haftası "Milli Aile Haftası" olarak kutlanacak.
Gençlerin evliliğe teşvik edilmesi ve evliliğin kolaylaştırılmasına yönelik mekanizmalar güçlendirilecek.
Çok çocuklu aile yapısı desteklenecek. Çocuk sahibi olmayı özendiren uygulamalar hayata geçirilecek.
Nüfusun kırsal alana dönüşünü özendiren tedbirler hayata geçirilecek
