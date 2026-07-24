''Ahbap'ın Çavuşları'' için hesap zamanı! İfade veriyorlar
''Ahbap'ın Çavuşları'' için hesap zamanı! İfade veriyorlar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan oyuncu Hazal Kaya ile gazeteciler Özlem Gürses ve Ruşen Çakır, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifade verdi. Soruşturmada başka isimlerin de önümüzdeki günlerde ifade vermesi bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 24.07.2026 11:23
Haber Güncellenme Tarihi: 24.07.2026 11:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP soruşturması kapsamında oyuncu Hazal Kaya ile gazeteciler Özlem Gürses ve Ruşen Çakır, ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi.
AHBAP soruşturmasında yeni aşama: Ünlü isimler adliyede
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan bazı isimler, savcılık işlemleri için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ifade verdi
Soruşturma kapsamında oyuncu Hazal Kaya ile gazeteciler Özlem Gürses ve Ruşen Çakır, savcılıkta ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
İfadelerin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında alındığı öğrenildi.
Diğer isimlerin de ifade vermesi bekleniyor
Soruşturma kapsamında gazeteci Fatih Altaylı'nın da ifade vermesinin beklendiği belirtilirken, Şahan Gökbakar ile Fatih Koparan'ın ise önümüzdeki günlerde savcılığa giderek ifade vermelerinin öngörüldüğü bildirildi.
Soruşturmaya ilişkin adli sürecin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü öğrenildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
''Ahbap'ın Çavuşları'' için hesap zamanı! İfade veriyorlar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan oyuncu Hazal Kaya ile gazeteciler Özlem Gürses ve Ruşen Çakır, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifade verdi. Soruşturmada başka isimlerin de önümüzdeki günlerde ifade vermesi bekleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP soruşturması kapsamında oyuncu Hazal Kaya ile gazeteciler Özlem Gürses ve Ruşen Çakır, ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi.
AHBAP soruşturmasında yeni aşama: Ünlü isimler adliyede
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan bazı isimler, savcılık işlemleri için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ifade verdi
Soruşturma kapsamında oyuncu Hazal Kaya ile gazeteciler Özlem Gürses ve Ruşen Çakır, savcılıkta ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
İfadelerin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında alındığı öğrenildi.
Diğer isimlerin de ifade vermesi bekleniyor
Soruşturma kapsamında gazeteci Fatih Altaylı'nın da ifade vermesinin beklendiği belirtilirken, Şahan Gökbakar ile Fatih Koparan'ın ise önümüzdeki günlerde savcılığa giderek ifade vermelerinin öngörüldüğü bildirildi.
Soruşturmaya ilişkin adli sürecin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü öğrenildi.
Çok Okunanlar