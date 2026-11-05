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Afyonkarahisar'da deprem
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde saat 03.23'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Dinar olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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