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Afyonkarahisar'da deprem

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde saat 03.23'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş Tarihi: 05.11.2026 08:14
Haber Güncellenme Tarihi: 05.11.2026 08:15
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Afyonkarahisar'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Dinar olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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