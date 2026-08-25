Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 25 Ağustos 2026 akşamı peş peşe iki deprem meydana geldi. İlk sarsıntı saat 21.40'ta 3,7 büyüklüğünde kaydedilirken, üç dakika sonra 4,2 büyüklüğünde ikinci deprem gerçekleşti. Çevre illerde de hissedilen sarsıntıların ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 25.08.2026 22:19
Haber Güncellenme Tarihi: 25.08.2026 22:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sincik'teki ilk deprem saat 21.40'ta 3,7 büyüklüğünde kaydedildi. İlk sarsıntının ardından saat 21.43'te 4,2 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.
Kısa aralıklarla gerçekleşen iki sarsıntı Adıyaman'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Depremler bölgede kısa süreli paniğe yol açtı.
Bölgedeki gelişmeler takip ediliyor
Peş peşe meydana gelen depremlerin ardından bölgedeki durum yakından takip ediliyor. Paylaşılan ilk bilgilerde can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir veri yer almadı.
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Adıyaman Sincik'te peş peşe iki deprem kaydedildi
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 25 Ağustos 2026 akşamı peş peşe iki deprem meydana geldi. İlk sarsıntı saat 21.40'ta 3,7 büyüklüğünde kaydedilirken, üç dakika sonra 4,2 büyüklüğünde ikinci deprem gerçekleşti. Çevre illerde de hissedilen sarsıntıların ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.
Sincik'teki ilk deprem saat 21.40'ta 3,7 büyüklüğünde kaydedildi. İlk sarsıntının ardından saat 21.43'te 4,2 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.
Kısa aralıklarla gerçekleşen iki sarsıntı Adıyaman'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Depremler bölgede kısa süreli paniğe yol açtı.
Bölgedeki gelişmeler takip ediliyor
Peş peşe meydana gelen depremlerin ardından bölgedeki durum yakından takip ediliyor. Paylaşılan ilk bilgilerde can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir veri yer almadı.
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