Adalet Bakanlığı Fenerbahçe dosyasını yeniden açtı
Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik 4 Nisan 2015’te Trabzon’un Sürmene ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma dosyasında yeni süreç başladı. Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen inceleme sonrası dosya hakkında “kanun yararına bozma” kararı alındı.
Haber Giriş Tarihi: 27.05.2026 12:18
Haber Güncellenme Tarihi: 27.05.2026 12:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırının sporun ruhuna ve toplumsal huzura yönelik kabul edilemez bir eylem olarak hafızalarda yer ettiğini belirtti. Gürlek, soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanmasının kamu vicdanında rahatsızlık oluşturmaya devam ettiğini ifade etti.
Faili meçhul suçlar dairesi dosyayı inceledi
Bakan Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından dosyanın yeniden ve titizlikle incelendiğini açıkladı. Yapılan değerlendirme sonucunda dosya hakkında “kanun yararına bozma” kararının alındığını bildirdi.
Kararla birlikte daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki açıdan yeniden ele alınmasının önü açıldı. Soruşturma sürecinde olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, olası ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların belirlenmesi hedefleniyor.
Sürecin yeniden değerlendirilmesi bekleniyor
Akın Gürlek açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği görev doğrultusunda sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydetti. Gürlek, kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın karanlıkta bırakılmayacağını belirtti.
Fenerbahçe kafilesine yönelik saldırı, Türk futbol tarihinde en çok tartışılan olaylardan biri olarak gündemdeki yerini korurken, yeniden başlatılan inceleme sürecinin nasıl ilerleyeceği merak ediliyor.
