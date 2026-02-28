ABD ve İsrail İran'ı vurdu! THY 5 ülkeye seferlerini iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), Orta Doğu'daki bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerini 2 Mart'a kadar, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ile Umman seferlerinin ise bugün için iptal edildiğini bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 28.02.2026 13:02
Haber Güncellenme Tarihi: 28.02.2026 14:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün'e yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026'ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a yönelik seferlerimiz ise 28 Şubat 2026 için iptal edilmiştir." ifadesini kullandı.
Üstün, hava sahasındaki gelişmelerin anlık takip edildiğini, ilave sefer iptallerinin söz konusu olabileceğini kaydetti.
Öte yandan yolcular THY uçuşlarına ilişkin güncel bilgilere "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" internet adresi bağlantısından ulaşabiliyor.
AJET, ORTA DOĞU'DAKİ BAZI ÜLKELERE YAPILACAK SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ
AJet, Orta Doğu'daki bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle İran, Irak, Suriye ve Lübnan seferlerini 2 Mart'a kadar, Birleşik Arap Emirlikleri seferini ise bugün için iptal etti.
AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle, 28 Şubat-2 Mart'taki İran, Irak, Suriye ve Lübnan seferlerimiz ile 28 Şubat tarihli Birleşik Arap Emirlikleri seferimizi iptal etme kararı aldık." ifadelerini kullandı.
Bölgedeki durumun yakından takip edildiğini ve ek iptallerin de söz konusu olabileceğini belirten Yeşilkaya, yolcuların güncel uçuş bilgilerine resmi kanalları üzerinden ulaşabileceğini kaydetti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
