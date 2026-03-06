ABD medyasının uykuları kaçtı! ''Türkiye bölgesel güç oldu'' hazımsızlığı
WSJ: Türkiye'nin bağımsız politikaları Batı'yı rahatsız etti. Erdoğan'ın Orta Doğu'daki rolü ve İslam dünyasındaki liderliği 'risk' olarak görülüyor. NATO üyeliği tartışmaya açılıyor. Ankara'nın gücü karşısında çaresizlik itirafı yapıldı.
Haber Giriş Tarihi: 06.03.2026 09:14
Haber Güncellenme Tarihi: 06.03.2026 09:17
Orta Doğu ateş çemberinden geçerken, Türkiye'nin bölgedeki oyun kurucu rolü Batı'da büyük bir paniğe neden oldu. ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ), Türkiye'nin bağımsız politikalarından duyulan rahatsızlığı adeta bir itiraf niteliğindeki analizle sayfalarına taşıdı. Ankara'nın kararlı duruşunu hedef alan gazete, kirli planları ifşa ederek "Türkiye dizginlenmeli" çağrısında bulundu.
WSJ'da Bradley Martin imzasıyla yayımlanan skandal analizde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Orta Doğu'da izlediği yerli ve milli politikaların Batı'nın çıkarlarını sarstığı vurgulandı. Türkiye'nin ABD ve soykırımcı İsrail'in hukuksuz hamlelerine karşı yükselttiği sesin Washington'da yankılandığı belirtilen haberde, şu ifadelere yer verildi: Başkan Erdoğan, ABD ve İsrail'in hamlelerini uluslararası hukukun ihlali olarak görüyor. Bir NATO üyesi olmasına rağmen Ankara, Batı için kötü bir ortak profili çiziyor.
KORKULARI HORTLADI
Türkiye'nin son dönemde Körfez ülkeleriyle yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği ve İslam dünyasındaki birleştirici gücü, ABD medyasının uykularını kaçırdı. Haberde, Türkiye'nin bölgesel etkinliğinin Batı için bir "risk" olduğu iddia edilirken, Başkan Erdoğan'ın İslam dünyasındaki liderliği küstah bir dille hedef alındı. Analizde, Erdoğan'ın kendisini "İslam'ın koruyucusu" olarak konumlandırmasından duyulan "büyük endişe" dile getirildi.
NATO ÜZERİNDEN ALÇAK TEHDİT
Türkiye'nin ABD dış politikasına boyun eğmeyen güçlü duruşunu sindiremeyen WSJ, Ankara'nın NATO üyeliğini tartışmaya açmaya yeltenerek kirli niyetini ortaya koydu. Haberde yer alan, "NATO, Türkiye ile ilişkisine devam etmeli mi?", "İran rejimi çöktükten sonra Türkiye'nin bölgedeki rolü ne olmalı?" gibi sorular, ABD'deki Türkiye'ye karşı beslenen sinsi planları kanıtlar nitelikte.
ANKARA'NIN GÜCÜ KARŞISINDA ÇARESİZLİK İTİRAFI
Analiz, ABD'nin bölgedeki stratejik çaresizliğinin ve Türkiye'nin yükselen gücü karşısında yaşadığı korkunun bir yansıması olarak yorumlandı. Batı medyası üzerinden yapılan bu "müdahale" çağrıları, Ankara'nın "Tam Bağımsız Türkiye" vizyonunun ne kadar doğru bir yolda olduğunu bir kez daha tescilledi.
