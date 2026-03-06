Hürmüz Boğazı krizi: Trump'tan yeni mesaj geldi

Hürmüz Boğazı krizi küresel enerji piyasalarında yakından izlenirken ABD Başkanı Donald Trump, İran donanmasının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 06.03.2026 19:55
Haber Güncellenme Tarihi: 06.03.2026 19:59
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı çevresinde artan gerilime ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump, İran donanmasının etkisiz hale getirildiğini belirterek Hürmüz Boğazı’nda yaşanan sorunun çözüldüğünü ifade etti. Açıklama, küresel enerji piyasalarının ve petrol ticaretinin yakından takip ettiği kritik geçiş noktası için dikkat çekti.
İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırı başlatmasının ardından bölgede askeri gerilim hızla tırmandı. Tahran yönetimi saldırılara ABD’nin bölgedeki üslerini hedef alarak karşılık verirken çatışmaların kısa sürede bölge genelinde genişlediği bildirildi.
Çatışmalarda üst düzey isimler hayatını kaybetti
Saldırılar sırasında İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yanı sıra çok sayıda üst düzey komutanın hayatını kaybettiği bildirildi. İran tarafı saldırılara ilişkin farklı açıklamalar yaparken bölgede askeri hareketlilik sürüyor.
Hürmüz Boğazı petrol ticareti için kritik geçiş
Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir geçiş noktası olarak öne çıkıyor. İran’ın boğazı kapatma ihtimaline ilişkin gelişmeler uluslararası enerji piyasalarında yakından takip edilirken petrol ve akaryakıt fiyatlarında dalgalanma yaşanabileceği değerlendiriliyor.
Trump koşulsuz teslimiyet şartını yineledi
ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada İran ile “koşulsuz teslimiyet” dışında herhangi bir anlaşmanın mümkün olmadığını belirtmişti. Trump ayrıca İran’da kabul edilebilir bir yönetimin oluşması durumunda ABD ve müttefiklerinin ülkenin yeniden inşası için destek verebileceğini ifade etmişti.
