Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel dönemi başladı

Gençlerbirliği Volkan Demirel ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Başkent temsilcisi teknik direktörlük görevine yeniden getirilen Demirel ile yeni döneme başladı.
Haber Giriş Tarihi: 06.03.2026 20:48
Haber Güncellenme Tarihi: 06.03.2026 20:50
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Kulüp yönetimi, daha önce de takımın başında görev yapan Demirel’in oyuncu grubu ve kulüp yapısını yakından tanımasının karar sürecinde etkili olduğunu bildirdi. Anlaşmayla birlikte başkent temsilcisinde teknik direktörlük görevinde yeni bir dönem başladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Demirel’in kulüp değerlerine hâkim olduğu ve mevcut kadroyu yakından tanıdığı vurgulandı. Açıklamada teknik ekiple birlikte göreve başlayan Demirel’e başarı dilekleri iletildi.
Kulüpten resmi açıklama yapıldı
Gençlerbirliği tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevi için camiamızın değerlerini özümsemiş, oyuncularımızı yakından tanıyan ve kulüp yapımızı iyi bilen Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Volkan Demirel ve ekibine yeniden hoş geldin diyor, görevlerinde başarılar diliyoruz.”
Levent Şahin ile yollar ayrıldı
Başkent ekibinde teknik direktörlük görevini yürüten Levent Şahin ile yolların ayrılmasının ardından yönetim yeni teknik direktör için görüşmelerini tamamladı. Kulüp, daha önce takımı çalıştıran Volkan Demirel ile yeniden anlaşmaya vardı.
Önceki görev döneminde 6 puan topladı
Volkan Demirel, Gençlerbirliği’nin başında daha önce 5 lig ve 1 kupa maçında görev aldı. Bu süreçte ligde oynanan 5 karşılaşmada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde edilirken takım 6 puan topladı. Türkiye Kupası’nda ise alınan galibiyetle Gençlerbirliği grup aşamasına yükseldi.
Yeni sözleşmeyle birlikte Demirel’in teknik ekibiyle birlikte takımın sezon içindeki performansına yönelik çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel dönemi başladı
Çok Okunanlar