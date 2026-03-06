İran'dan ABD'ye suçlama: “Büyük İsrail yanılsaması nedeniyle savaşa sürüklendi”
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, ABD’nin “Büyük İsrail yanılsaması” nedeniyle İsrail tarafından İran’a karşı savaşa sürüklendiğini söyledi. Hatibzade, İran’ın varoluşsal bir mücadele verdiğini belirterek ABD’nin bölgedeki askeri varlığını da sert sözlerle eleştirdi.
Haber Giriş Tarihi: 06.03.2026 12:00
Haber Güncellenme Tarihi: 06.03.2026 12:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına sert tepki göstererek Washington yönetiminin Tel Aviv’in politikaları nedeniyle savaşa sürüklendiğini savundu.
Hatibzade, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen “Raisina Diyaloğu 2026” konferansında yaptığı konuşmada ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını değerlendirdi.
“ABD, BÜYÜK İSRAİL YANILSAMASI NEDENİYLE SAVAŞA SÜRÜKLENDİ”
ABD’nin İsrail politikaları nedeniyle İran’a karşı savaşa dahil olduğunu öne süren Hatibzade, şu ifadeleri kullandı:
“ABD, ‘Büyük İsrail yanılsaması’ nedeniyle İsrail tarafından bu savaşa sürüklendi.”
Hatibzade, Suudi Arabistan’dan Umman’a kadar bölgedeki ülkelerin bu durumun farkında olduğunu söyledi.
ABD’NİN ASKERİ VARLIĞINA TEPKİ
Basra Körfezi’ndeki ABD askeri varlığını da eleştiren Hatibzade, Washington yönetiminin bölgedeki faaliyetlerine dikkat çekti.
“Basra Körfezi'ndeki ABD radarları, Basra Körfezi'nde balık avlamak için mi orada?” diyen Hatibzade, İran ordusunun bölgedeki Amerikan askeri varlığına son vereceğini belirtti.
“İRAN VAROLUŞSAL BİR SAVAŞ VERİYOR”
Hatibzade, İran’ın hem uluslararası hukuk hem de ulusal egemenliği açısından saldırı altında olduğunu savundu.
“Amerikalılar, başka bir devletin başkanını suikastle öldürdü. Eğer bu yeni norm ise o zaman yeryüzünde hiçbir ülke, diğer ülkelerle diplomatik normal ilişkiler kuramaz. Bu uluslararası hukuk ilkeleri için, etik için, ahlak için bir direniştir.”
TRUMP’IN SÖZLERİNE SERT TEPKİ
ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’da yeni liderin belirlenmesine müdahil olabileceği yönündeki açıklamalarına da tepki gösteren Hatibzade şunları söyledi:
“Trump, İran'ın liderliğinde değişiklik istiyor ve 'benim de bu konuda söz sahibi olmam gerekiyor' diyor. Oysa kendisi New York'ta belediye başkanını bile atayamıyor.”
ABD VE İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılar düzenledi.
ABD ve İsrail’in saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, saldırılarda 926 kişinin öldüğünü açıkladı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar